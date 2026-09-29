‘Checo’ Pérez regresa a México a celebrar sus 300 GP; ¿fecha y hora del show en Reforma?

Checo Pérez Este show representa la primera aparición de la escudería estadounidense en suelo mexicano, que vive su temporada de debut en F1. (Cadillac)

Sergio Pérez celebrará su regreso a México y que alcanzará los 300 Grandes Premios disputados con un espectacular Show Run sobre Paseo de la Reforma.

Este evento es organizado por Cadillac Formula 1 Team y el GP de México, con el apoyo del Gobierno de la Ciudad de México y algunos patrocinadores.

¿Dónde y cuándo será el Show Run de ‘Checo’ Pérez en Reforma?

La exhibición pública tendrá lugar el miércoles 28 de octubre, a partir de las 10:00 am, en donde el piloto de casa ofrecerá a los aficionados la oportunidad de disfrutar de cerca su talento y la velocidad de un F1 en uno de los escenarios más emblemáticos de la capital.

“Correr en Reforma frente a los fans siempre es una sensación increíble, pero hacerlo con Cadillac Formula 1 Team durante nuestra primera temporada juntos lo hace aún más especial”, señaló Sergio Pérez.

“Alcanzar los 300 Grandes Premios es un momento muy importante en mi carrera, y no hay mejor lugar para comenzar esta celebración que de regreso en las calles de la Ciudad de México, junto a los aficionados que me han apoyado en cada paso del camino. Estoy deseando llevar la fiesta a Reforma y comenzar una increíble semana de carrera”, dijo ‘Checo’ en un comunicado de prensa.

‘Checo’ celebra 300 Grandes Premios de F1 en México

El Show Run tendrá un significado especial para Checo, ya que marcará el inicio de una semana memorable en la que alcanzará los 300 Grandes Premios en su trayectoria dentro de la máxima categoría, consolidándose como uno de los pilotos con mayor experiencia en la historia del campeonato.

Además, este momento representará su regreso al Gran Premio de México Presentado por Heineken, después de su ausencia en la edición de 2025.

“Estamos muy emocionados de recibir nuevamente a Sergio Pérez en México y de acompañarlo en un momento tan especial de su trayectoria, como lo es alcanzar los 300 Grandes Premios en Formula 1. Este Show Run es también una oportunidad para llevar la emoción de la máxima categoría más allá del Autódromo Hermanos Rodríguez y acercarla a miles de aficionados en uno de los escenarios más emblemáticos de la Ciudad de México. Agradecemos al Gobierno y a la Ciudad de México por hacer posible este encuentro y permitirnos compartir la pasión por F1 con más mexicanos”, dijo Federico González Compeán, director general del Gran Premio de México.

Cadillac Formula 1 Team tendrá su primera participación en el México GP, luego de incorporarse a la temporada 2026 como el undécimo equipo del campeonato.

Junto a Sergio Pérez y Valtteri Bottas, el equipo afronta el reto de aportar su experiencia y construir un ambicioso proyecto en la máxima categoría del automovilismo.

“Para Cadillac F1 Team, competir por primera vez en la Ciudad de México es un motivo de enorme orgullo, y hacerlo mientras Checo celebra su Gran Premio número 300 lo hace aún más significativo”, señaló Marcin Budkowski, Team Principal de Cadillac Formula 1® Team.

Próximamente se darán a conocer más detalles sobre el Show Run a través de https://www.cadillacf1team.com/stay-connected-in-mexico.