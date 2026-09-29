Rui Takahashi, voleibolista japonés y hermano del atleta olímpico Ran Takahashi, se declara gay e inspira a otros jugadores

Rui Takahashi El jugador de los Suntory Sunbirds Osaka agradeció el apoyo de su hermano Ran Takahashi tras “salir del clóset”.

El universo del deporte japonés da un enorme paso en la aceptación de la diversidad sexual tras la declaración de Rui Takahashi, reconocido atleta perteneciente al club de voleibol masculino profesional Suntory Sunbirds Osaka, quien reveló mediante redes sociales su orientación sexual tras años de temor y lucha.

De esta manera, el hermano mayor del voleibolista olímpico Ran Takahashi, se convirtió en el primer atleta profesional masculino de Japón en declararse públicamente gay, contando con el apoyo de su familia y una inmediata respuesta positiva tanto por parte de la afición nacional como el público internacional.

¿Quién es Rui Takahashi? El primer voleibolista profesional en declararse abiertamente gay

Rui Takahashi es un voleibolista profesional japonés de 26 años que juega como punta receptor para el popular equipo Suntory Sunbirds Osaka en la primer división de la liga profesional de su país (S.V.League); comparte la playera del club con la estrella de la selección nacional, su hermano menor Ran Takahashi.

El mayor de los atletas hizo historia este 29 de septiembre de 2026 al convertirse en el primer atleta masculino en un deporte profesional de equipo en Japón en declararse abiertamente gay, compartiendo también los temores que experimentó desde su niñez y los aspectos clave sobre su proceso de aceptación.

“He tenido miedo de enfrentarme y he luchado con aspectos propios desde niño, negándome a mí mismo. Es decir... soy gay y miembro de la minoría sexual”, declaró el voleibolista profesional mediante una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

Takahashi declaró que un pilar fundamental para su autoaceptación fue su hermano menor, Ran, con quien ha compartido equipo durante casi dos años. Según su explicación, las conversaciones sinceras entre ambos permitieron a Rui aceptar su identidad por primera vez.

“Agradezco sinceramente que me hayan sostenido en diversas situaciones hasta ahora”, escribió el jugador japonés, extendiendo sus agradecimientos al resto de su familia, el personal del equipo y las personas involucradas que le brindaron apoyo en este proceso.

En el mismo mensaje, Rui Takahashi explicó su decisión de hacer pública su orientación sexual antes del inicio de la temporada 2026-2027 porque “deseaba presentarse con total honestidad” ante sus aficionados, expresando el deseo de que sus palabras funciones como un pequeño catalizador para aquellas personas que todavía sufren por no aceptarse a sí mismas.

“Espero seguir creciendo a través del voleibol, siendo fiel a mí mismo como Takahashi Rui”, finalizó el atleta profesional, asegurando que su determinación para esforzarse en el deporte continúa en múltiples aspectos.

Reon Arao, líbero profesional de Japón es inspirado por Rui Takahashi y se declara LGBT+

Rui Takahashi también aprovechó su declaración para exponer un deseo personal dirigido a las personas que siguen luchando por no aceptarse a sí mismas, esperando que sus palabras puedan convertirse en un “catalizador” en sus vidas a pesar de las diferencias entre razones o antecedentes.

Tan sólo horas después, el valor de Takahashi tuvo efecto en otro jugador profesional de voleibol, quien se unió al evento histórico del deporte japonés al declararse parte del espectro LGBT+.

“Me sentí alentado por el coraje de Rui Takahashi, que está activo en la primera línea del mismo deporte, y decidí expresarme con mis propias palabras”, publicó Reon Arao, quien desempeña la posición de líbero en el club Voreas Hokkaido de la S.V.League de Japón.

En su declaración, Arao detalló que se identifica dentro de la categoría “Q”, compartiendo con el público los cuestionamientos respecto al género que ha tenido desde su niñez.

“Yo mismo soy uno de los que se han animado por el coraje de alguien”, resaltó como prueba de la revolución en el deporte japonés que Takahashi podría haber impulsado a partir de este 2026 gracias a su valentía.