Red Sox vs Yankees: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo el Juego 1 de la Serie de Comodines de la MLB

Boston Red Sox vs New York Yankees Juego 1 de la serie de comodines

La serie entre Boston Red Sox y New York Yankees comienza este martes 29 de septiembre en el marco de la ronda de comodines de la Liga Americana.

El primer encuentro se disputará en Yankee Stadium, donde los Yankees tendrán la ventaja de localía después de terminar la temporada regular con seis victorias más que Boston.

¿Quiénes son los abridores del Boston Red Sox vs. New York Yankees?

Payton Tolle será el encargado de abrir por los Boston Red Sox, mientras que Cam Schlittler subirá al montículo por los New York Yankees en el primer juego de la serie de comodines de la Liga Americana.

Tolle llega al compromiso como uno de los elementos más destacados del pitcheo de Boston. El zurdo de 23 años terminó la temporada con marca de 9-6 y una efectividad de 3.03 en 26 aperturas. En 148.2 entradas consiguió 171 ponches.

Por parte de Nueva York, Cam Schlittler será la apuesta para comenzar la serie. El derecho cerró una temporada de 33 aperturas con 239 ponches en 193.2 entradas, equivalente a 11.10 ponches por cada nueve entradas. También consiguió al menos ocho ponches en 15 de sus 33 apariciones.

Previa y pronóstico Boston Red Sox - New York Yankees partido de la ronda de comodines

Boston llega al primer encuentro con una marca de 93-68, mientras que Nueva York terminó la campaña regular con 87-75.

El historial de la temporada entre ambos equipos muestra una rivalidad equilibrada. Los Yankees ganaron siete de los 13 enfrentamientos.

En el duelo entre los abridores, Tolle tuvo buenos resultados contra los Yankees durante la campaña, con apenas una carrera permitida en 13 entradas y 18 ponches. Schlittler, en cambio, llega después de una temporada con 239 ponches y un promedio de 11.10 por cada nueve entradas.

El zurdo de Boston también cerró la temporada regular con buenas actuaciones. Contra Cleveland permitió dos carreras y ocho imparables en 5.2 entradas, después de haber concedido apenas una carrera en sus 12 innings anteriores.

El pronóstico es de una victoria para los Yankees hoy en el juego 1 de la serie.

¿A qué hora juegan Boston Red Sox - New York Yankees hoy?

El encuentro comenzará a las 6:00 de la tarde, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo ¿En qué canal pasan el partido Boston Red Sox - New York Yankees?

El partido entre Boston Red Sox y New York Yankees podrá seguirse en México a través de ESPN, mientras que la transmisión por streaming estará disponible mediante Disney Plus.

A nivel global, el encuentro también podrá verse mediante MLB.TV.