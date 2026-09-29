Canelo frena rumores sobre su pelea ante Mbilli, pero deja algunas dudas en el aire

Canelo Álvarez- El mexicano se estará enfrentando a Christian Mbilli en Riad este 31 de octubre. (Wikimedia Commons/Creative Commons)

Luego de las turbulencias en la organización de la pelea entre Canelo y Christian Mbilli, el mismo boxeador mexicano ya ha confirmado que se mantiene la fecha de la contienda para el 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita. Todo en medio de un horario atípico, una cartelera indefinida, incertidumbre sobre las pruebas de dopaje y rumores sobre un cambio de sede que llenan de más preguntas que certezas.

La confirmación de los planes para el combate fue reforzada por Turki Alalshikh, quien anunció que Canelo vs. Mbilli se realizará el 31 de octubre en Riad. Además, los boletos para la función denominada Mexico vs. The World ya fueron puestos a la venta.

¿Qué pasa con las pruebas antidopaje de Canelo vs. Mbilli?

Uno de los principales cuestionamientos alrededor del encuentro surgió a partir de que Sela, promotora saudita encargada del evento, todavía no había financiado el programa antidopaje de pruebas de la Voluntary Anti-Doping Association (VADA) para Canelo y Mbilli.

Mientras tanto, Richard Schaefer, asesor de Canelo, aseguró por su parte que el mexicano está dispuesto a someterse a los controles y que ya presentó la información necesaria sobre su localización. Igualmente sostuvo que ambos peleadores serán sometidos a pruebas y aseguró que el combate se llevará a cabo. No obstante, el tiempo disponible para establecer un programa específico de controles se ha reducido conforme se acerca el 31 de octubre.

El tema cobra relevancia debido a que Mbilli es campeón del CMB y Canelo se encuentra entre los principales clasificados del organismo. Ambos están sujetos al Clean Boxing Program o Programa de Boxeo Limpio en español, desarrollado por el CMB junto con VADA para garantizar la salud de los peleadores mediante controles antidopaje.

La cartelera de Canelo vs. Mbilli tampoco está completamente definida

Otra de las dudas está relacionada con el resto de Mexico vs. The World. Pese a que las entradas para el evento ya están disponibles, los combates de respaldo todavía no han sido anunciados oficialmente en su totalidad.

Entre los enfrentamientos que han sido relacionados con la función aparece Lindolfo Delgado contra Arthur Biyarslanov, por el título superligero vacante de la FIB, además de una defensa del campeonato mundial de peso pluma de la OMB del mexicano, Rafael “Divino” Espinoza.

Sin embargo, reportes señalan que tanto Delgado como Espinoza todavía no habían recibido contratos para sus respectivos combates, aumentando las interrogantes sobre cómo quedará integrada definitivamente la función.

Otros nombres, como el de Jaime Munguía, también han sido vinculados con la velada. Guillermo Brito, director operativo de Zanfer Boxing, promotora de ambos, señaló días atrás que tanto Munguía como Espinoza continuaban sus entrenamientos en Europa pensando en competir el 31 de octubre.

¿Canelo vs. Mbilli podría cambiar de Arabia Saudita a Las Vegas?

La sede también se convirtió en motivo de especulación durante los últimos días. Las tensiones de seguridad en Medio Oriente provocaron versiones sobre la posibilidad de trasladar la función de Riad a Las Vegas.

Entre los escenarios que circularon se encontraba realizar la pelea en la T-Mobile Arena de Las Vegas el 21 de noviembre, tres semanas después de la fecha actualmente establecida. La modificación habría obligado a los peleadores a extender y reorganizar sus campamentos.

Guillermo Brito había señalado que Zanfer Boxing no recibió ninguna notificación oficial sobre un cambio de fecha o sede y que los peleadores continuaban preparándose para el compromiso original.

El horario atípico del Canelo vs. Mbilli en Riad para México

Además de confirmar que Saúl “Canelo” Álvarez enfrentará a Christian Mbilli el próximo 31 de octubre, Turki Alalshikh reveló un detalle que llamó la atención y es que el horario en el que está programado el combate estelar de Mexico vs. The World es completamente atípico para el público saudí.

De acuerdo con el presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, la pelea principal entre Canelo y Mbilli comenzará a las 3:00 horas de la madrugada en Riad, un horario poco habitual para una función de boxeo.

La diferencia horaria permitirá que los aficionados del continente americano puedan seguir la pelea en un horario mucho más accesible. Riad estará nueve horas por delante de la Ciudad de México, por lo que las 3:00 horas del 1 de noviembre en la capital saudita equivaldrán a las 18:00 horas del día anterior, el 31 de octubre en la CDMX.

¿Entonces cómo queda la pelea Canelo vs. Mbilli?

Fecha sábado 31 de octubre | 1 de noviembre en Arabia Saudita

Horario de la pelea Canelo vs Mbilli: 18:00 horas (centro de México)|03:00 hrs (tiempo local)

Sede: Riad, Arabia Saudita

Transmisión: DAZN

Por ahora.