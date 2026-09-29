España vs Croacia: ¿A qué hora y dónde ver a Lamine Yamal en la UEFA Nations League?

España vs Croacia | UEFA Nations League El ganador de este partido se colocará como líder del Grupo A en la Liga de Naciones de la UEFA 2026.

La actividad de la Fecha FIFA continúa con otro partido estelar de Liga de Naciones de Europa. Los campeones del mundo actuales tendrán un nuevo enfrentamiento de fase de grupos, ahora ante un rival bien conocido como lo es Croacia. El equipo ibérico quiere seguir demostrando por qué son los número 1 de la FIFA ante un equipo balcánico que sigue buscando su recambio generacional a ocho años de haber disputado su primera y única final de Mundial.

Después de sus primeros partidos de esta fase de grupos de Nations League, España y Croacia arrancaron con victoria, por lo que este partido pondrá a uno de estos dos como líderes de grupos tras dos partidos disputados. ‘La Furia Roja’ no decepcionó en su presentación como nuevo campeón del Mundo, pero ahora el cuadro croata tiene la oportunidad de abollarles la corona por primera vez.

¿A qué hora se juega el España vs Croacia? | UEFA Nations League

12:45 horas (CDMX)

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Previa del España vs Croacia? | UEFA Nations League

Rápidamente llegamos a los segundos partidos de la Fecha FIFA que tendrá una cuádruple cartelera para múltiples selecciones, entre ellas las europeas que disputan la Liga de Naciones de Europa en su fase de grupos. Sólo los dos mejores de cada grupo dela Liga A avanzan a los cuartos de final y evitan directamente el descenso, por lo que estos partidos oficiales buscan mantener la competitividad de ambas escuadras.

España vino de atrás en su primer partido y logró imponerse a Inglaterra, que fue el tercer lugar de la Copa del Mundo en un emocionante encuentro. Ahora, estarán en casa por primera vez como Campeones del Mundo, por lo que esperan darle una alegría a su afición para seguir siendo los número 1 a nivel internacional de selecciones.

Por su parte, Croacia hizo lo propio en casa imponiéndose a la República Checa. Los balcánicos no habían jugado desde su eliminación en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo ante Portugal. La convocatoria de Slaven Bilic busca consolidar a las jóvenes promesas de este país en busca de regresar a la élite futbolística.

Posibles alineaciones del España vs Croacia | UEFA Nations League

España: Unai Simón, Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Pubil, Fran Ruiz, Rodri, Alex Baena, Dani Olmo, Lamine Yamal, Ferrán Torres.

Croacia: Dominik Livakovic, Ivan Smolcic, Luka Vuskovic, Josko Gvardiol, Ivan Perisic, Josip Misic, Mateo Kovaci, Marco Pasalic, Petar Sucic, Martin Baturina, Ante Budimir