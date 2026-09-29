Revelan nuevos detalles de las ‘trampas’ del Manchester City: así cometió faltas financieras de 900 millones de libras

Caso Manchester City 2026 La Premier League afirma que el Manchester City es culpable de faltas financieras para inflar sus ingresos en más de 900 millones de libras. (EFE)

El Manchester City atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia institucional tras ser encontrado culpable de 114 de los 115 cargos relacionados con presuntas infracciones de las normas financieras de la Premier League, abarcando principalmente el periodo entre 2009 y 2018, mientras quee las acusaciones sobre falta de cooperación se extendieron hasta 2023.

A pesar de que el club mantiene su postura de negar las acusaciones, una comisión reguladora independiente que investiga más de 100 cargos presentados por la liga profesional de futbol inglesa declaró al Manchester City culpable de inflar artificialmente sus ingresos en más de 900 millones de libras esterlinas, cantidad que equivale a 1.190 millones de dólares aproximadamente.

¿Cuáles fueron las “trampas” del Manchester City en el presunto fraude financiero?

En 2023, la Premier League presentó originalmente 115 cargos de infracciones financieras después de una investigación de varios años, los cuales se dividieron en diferentes categorías relacionadas con la información económica del club, los pagos a jugadores y entrenadores, el cumplimiento de las normas de sostenibilidad y la cooperación con los investigadores. Tal procedimiento incluyó una audiencia de aproximadamente 12 semanas entre septiembre y diciembre de 2024.

De acuerdo con el informe sobre el proceso regulatorio reportado por The Athletic, la investigación de la comisión reguladora independiente examinó los ingresos del club, sus operaciones comerciales y determinados acuerdos de patrocinio, señalando irregularidades relacionadas a una presunta inflación de ingresos y la presentación de información que no reflejaba adecuadamente algunas de estas operaciones.

“La decisión fundamental establece los hechos de lo sucedido en el Manchester City durante este período. Detalla cómo el club infringió sistemáticamente las reglas de la Premier League durante casi una década”, declaró Richard Masters, director ejecutivo de la Premier League.

Según el desglose de los cargos, las categorías analizadas en la cifra de 115 acusaciones abarcan:

54 cargos por infracciones relacionadas a la presunta falta de información financiera precisa y actualizada entre las temporadas 2009-10 y 2017-18.

por infracciones relacionadas a la entre las temporadas 2009-10 y 2017-18. 14 cargos estuvieron centrados en la omisión de datos sobre los salarios de jugadores y entrenadores .

estuvieron centrados en la omisión de datos sobre los . 7 cargos fueron vinculados a las reglas de rentabilidad y sostenibilidad de la Premier League .

fueron vinculados a las . 5 cargos relacionados a incumplimientos de las normas de fair play finaciero de la UEFA .

relacionados a de las normas de . 35 cargos por presunta falta de cooperación con la investigación de la liga, desarrollada entre 2018 y 2023.

Sin embargo, el Manchester City rechaza las acusaciones y sostiene que cuenta con pruebas que respaldan su posición, declarando que actuará de forma proactiva en todos los foros regulatorios y legales pertinentes.

¿El legado del Manchester City “pende de un hilo”? Estas son las posibles sanciones

Tras revelarse el veredicto del caso, las sanciones definitivas aún no han sido emitidas por las entidades involucradas ni tampoco existe penalización concluyente, por lo que no puede afirmarse que el Manchester City vaya a ser expulsado de la Premier League; no obstante, el reglamento contempla un abanico de medidas que puede ir desde sanciones económicas hasta castigos deportivos de mayor alcance.

Entre las posibilidades se encuentra una multa económica, una amonestación o una combinación de distintas sanciones disciplinarias. Incluso, se encuentra sobre la mesa una posible deducción de puntos, cuya magnitud y aplicación dependería de la resolución correspondiente.