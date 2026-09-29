Kimi Antonelli lidera el campeonato de F1 en 2026

Hace apenas unos años, Kimi Antonelli era presentado como una de las grandes promesas del automovilismo.

Cuando Mercedes anunció que un rookie de apenas 18 años ocuparía el asiento que Hamilton había dejado libre tras su llegada a la escudería Ferrari, la comparación fue inevitable.

Después de todo, no era cualquier asiento. Hamilton llevaba más de una década siendo piloto de Mercedes, equipo con el cual había conseguido seis de sus siete campeonatos.

Por lo que llegar específicamente a ese asiento significaba tener que llenar los zapatos de un siete veces campeón del mundo.

Durante un tiempo, Kimi fue precisamente eso: la joven promesa con la expectativa de convertirse en un gran piloto a futuro.

Pero hay una verdad incómoda sobre las promesas: llega un momento en el que tienes que demostrar que ese potencial ya se convirtió en resultados. Y a Kimi le bastó poco más de una temporada para colocarse como líder del campeonato de la Fórmula 1.

De promesa a líder del campeonato

La temporada de 2026 arrancó con el Gran Premio de Australia, la primera carrera de la temporada, disputada el 8 de marzo en el Circuito de Albert Park, en Melbourne.

La lucha por el campeonato arrancó con la victoria del piloto inglés George Russell, quien llevaba el liderato del campeonato durante las primeras dos carreras de la temporada. Pero no fue hasta el Gran Premio de Japón, la tercera parada, que las cosas dieron un giro inesperado.

En su segunda temporada como piloto de Fórmula 1, Kimi Antonelli le quitó el lugar como líder del campeonato a George Russell. Después de su victoria en Japón, Antonelli, todavía con 19 años, se convirtió en el piloto más joven de la historia de la F1 en liderar el campeonato.

Transcurridas 14 de las 23 carreras de la temporada, la pelea por el campeonato tiene a dos protagonistas: ahora Kimi Antonelli tiene una diferencia de 81 puntos frente a su rival más grande, George Russell, su propio compañero de equipo.

La siguiente parada de la temporada será el Gran Premio de Azerbaiyán, en Bakú, programado para el sábado 26 de septiembre.

Y entonces llegó Monza

Para Kimi Antonelli, Monza llegó en un momento simbólico.

El italiano regresaba a casa como líder del campeonato, pero con un enorme problema de frente: comenzaba la carrera desde la posición número 19.

Lo más sorprendente del Gran Premio de Monza no fue su victoria en sí, sino desde dónde la obtuvo.

Después de salir desde el fondo de la parrilla, remontar posiciones como si su vida dependiera de ello y tras un arduo enfrentamiento con su compañero de equipo logró alcanzarlo y adelantarlo, y a unas cuantas vueltas del final, logró quedarse con la victoria.

El resultado fue una victoria que parecía imposible al inicio.

¿Por qué Monza es tan importante para los italianos?

Durante años, Monza ha sido mucho más que una carrera para los italianos. Es uno de los circuitos más relevantes de la Fórmula 1, pero también es el lugar donde Ferrari se encuentra con su público más apasionado: los tifosi.

Por esta razón, Monza es un circuito que ejerce un grado de presión brutal sobre los pilotos de Ferrari, algo que muchas veces puede verse reflejado en la pista.

Ferrari es una marca italiana con una de las aficiones más pasionales dentro de la Fórmula 1. Su sede y fábrica se encuentran en Maranello. Sin embargo, Monza se convirtió en uno de los escenarios más importantes de la escudería y, por ende, es una especie de carrera de casa para todos sus aficionados.

Además, Monza es uno de los circuitos con más historia de la Fórmula 1. Construido en 1922, es uno de los pocos escenarios que aún permanecen en el calendario actual desde los inicios de la categoría en el automovilismo.

Es por eso que ganar en Monza vestido de rojo Ferrari es casi tan importante como ganar el campeonato.

Pero en 2026 ocurrió algo muy peculiar: no fue Ferrari quien se llevó la victoria, sino que un italiano ganó en Monza y no lo hizo vistiendo los colores de Ferrari.

Italia celebró la victoria de Antonelli sin vestir de rojo

Fue Kimi Antonelli quien ganó en Monza, convirtiéndose en el primer italiano en conseguirlo desde 1966.

N2 FOTO 1. Alt Text: Kimi levantando su trofeo en el podio con los tifosi detrás

Y entonces ocurrió algo interesante: el orgullo nacional pesó más que la rivalidad entre equipos. Los tifosi celebraron emocionados y hasta cantaron tras la victoria de un piloto que llevaba los colores del equipo rival.

Por un momento, el rojo Ferrari pareció volverse invisible, porque frente a ellos estaba uno de los suyos en el podio, algo que no ocurría hace años.

Kimi ya no está intentando demostrar que puede convertirse en un gran piloto; sus resultados han demostrado que ya lo es. Y es justo esa realidad la que está obligando al equipo de Mercedes a cuestionarse qué hacer con lo que tienen ahora.

¿Mercedes está en problemas?

Kimi está 81 puntos por delante de George Russell. Entonces, ¿qué significa eso para Mercedes?

El equipo tiene a sus dos pilotos peleando por el campeonato mundial, y cuando eso ocurre, la gestión interna suele convertirse en un reto.

El año pasado, McLaren tuvo que lidiar con una situación similar. La lucha por el campeonato entre Lando Norris y Oscar Piastri se convirtió en un problema de gestión interna con sus famosas “papaya rules”.

Ahora Mercedes tiene su propio dilema.

No porque la situación sea la misma, pero después de sus últimas victorias y la creciente diferencia de puntos, uno de sus pilotos ya no puede ser tratado como un segundo piloto, ni como un joven que está aprendiendo al lado de un piloto más experimentado.

Porque ese piloto de 20 años acaba de ganar una carrera desde la posición 19 de salida frente a miles de aficionados italianos.

Kimi ya no es solamente una promesa que llegó a ocupar el asiento de Hamilton; es uno de los pilotos que está llevando a Mercedes a pelear por el campeonato mundial.

A la temporada aún le faltan 9 carreras para terminar, pero después de las últimas victorias de Kimi solo queda esperar ver qué tan lejos puede llegar porque, si así continúa, podría convertirse en el campeón del mundo más joven de la historia de la Fórmula 1.

Hace unos años, Mercedes decidió apostar por un piloto de 18 años para ocupar un asiento que en su momento parecía imposible de llenar.

Hoy, ese mismo piloto llega al Gran Premio de Bakú como el líder del campeonato con su compañero de equipo como principal contrincante.

Antonelli ya no está corriendo para demostrar que tiene el potencial de convertirse en campeón, sino para convertirse en campeón del mundo.