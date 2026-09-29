León se convierte en la capital del golf mexicano; 250 jugadores van por la histórica Copa Challenge

CAMPEONES DEFENSORES. El Club de Golf México conquistó la Copa Challenge en el campeonato anterior con un total de 270 puntos.

La ciudad de León, Guanajuato, se alista para recibir una de las competencias más tradicionales y prestigiosas del golf amateur mexicano: el LXXI Campeonato Nacional Interclubes de la Federación Mexicana de Golf (FMG), certamen que congregará a más de 250 jugadores pertenecientes a 17 clubes de todo el país, quienes buscarán conquistar la emblemática Copa Challenge y escribir su nombre en la historia de este torneo.

Los campos de El Molino Golf Club y el Club Campestre de León serán los escenarios donde se desarrollará la edición número 71 de este campeonato, considerado uno de los más importantes del calendario nacional. Durante varios días, los mejores exponentes del golf amateur mexicano competirán tanto por equipos como de manera individual, en una cita que combina tradición, alto nivel deportivo y orgullo institucional.

La élite del golf amateur se da cita en León

La convocatoria para esta edición confirma la relevancia del certamen dentro del golf nacional. Entre los clubes participantes destacan los anfitriones El Molino Golf Club y Club Campestre de León, así como instituciones de gran tradición como Club Campestre de la Ciudad de México, Club Campestre Monterrey, Club Campestre de Querétaro, Club Campestre de Saltillo, Club Campestre de Tijuana, Guadalajara Country Club, El Bosque Country Club, Las Misiones Club Campestre, Terralta Country Club, Club de Golf Valle Alto, Club de Golf La Herradura, Club de Golf La Hacienda, Club de Golf Malanquín, Club de Golf Vallescondido y el vigente monarca, Club de Golf México.

La presencia de estas instituciones garantiza una competencia de alto nivel, ya que varios de los clubes participantes cuentan con jugadores que han destacado en campeonatos nacionales e internacionales, fortaleciendo el prestigio de un torneo que año con año reúne a la élite del golf amateur del país.

Formatos exigentes y una clasificación sin margen de error

La competencia se disputará bajo distintos sistemas de juego según la categoría. Las divisiones Campeonato, Premier, AA y A se desarrollarán bajo la modalidad de Stroke Play, mientras que las categorías B y C competirán mediante el formato Stableford, poniendo a prueba diferentes estrategias y estilos de juego.

Uno de los aspectos más exigentes del campeonato será el corte tras 36 hoyos, instancia en la que únicamente avanzarán los ocho mejores equipos sin empates, lo que obligará a los participantes a mantener un rendimiento constante desde las primeras rondas.

Además del prestigio colectivo, la competencia individual tendrá un atractivo adicional de gran relevancia. El campeón individual del torneo obtendrá un lugar directo en el Campeonato Nacional Amateur 2027, premio que incrementa el valor deportivo de cada recorrido y convierte la lucha por el liderato individual en uno de los focos de atención del certamen.

Club de Golf México defenderá la corona

La edición 2026 llega con el antecedente del dominio mostrado por el Club de Golf México, institución que conquistó la Copa Challenge en el campeonato anterior con un total de 270 puntos, resultado que le permitió superar a sus principales perseguidores y levantar el trofeo más importante del torneo.

Detrás del conjunto capitalino finalizaron Club de Golf Valle Alto, con 220 puntos, y el Club Campestre de la Ciudad de México, con 218 unidades, en una cerrada batalla que confirmó la intensidad de la competencia entre los clubes más importantes del país.

Valle Alto y Gabriel Derbez, referencias a seguir

Dentro de la Categoría Campeonato, el protagonismo fue para Club de Golf Valle Alto y Club Campestre Monterrey, equipos que finalizaron empatados con 673 golpes, 25 sobre par, obligando a definir al campeón mediante un hoyo de desempate.

La balanza terminó inclinándose a favor de Valle Alto, que conquistó el título luego de una emocionante definición. El tercer puesto correspondió al Club de Golf La Herradura, que completó el podio con una destacada actuación colectiva.

En el ámbito individual, el nombre propio del campeonato anterior fue Gabriel Derbez, representante de Valle Alto, quien firmó una actuación sobresaliente para quedarse con el trofeo gracias a una tarjeta acumulada de 209 golpes, siete bajo par.

El segundo lugar fue para Carlos Alberto Treviño, del Club Campestre Monterrey, quien concluyó con par de campo, mientras que Rodrigo Vázquez, representante del Club de Golf México, ocupó la tercera posición con seis golpes sobre par.

Todo listo para una nueva página en la historia

Con la participación de 17 clubes, más de 250 competidores y una estructura que premia tanto el desempeño colectivo como el individual, el LXXI Campeonato Nacional Interclubes promete convertirse nuevamente en una de las grandes celebraciones del golf amateur mexicano.

La actividad comenzará formalmente con la ceremonia de inauguración programada para este miércoles en El Molino Golf Club, acto que marcará el arranque oficial de una semana en la que estarán en disputa el prestigio, la tradición y la oportunidad de conquistar uno de los trofeos más codiciados del golf nacional.

León está listo. Los mejores clubes del país también. Ahora, la batalla por la histórica Copa Challenge está a punto de comenzar.