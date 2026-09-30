Alerta de altas temperaturas para el GP de Bahréin este fin de semana

Fórmula 1. Las altas temperaturas previstas durante el GP de Bahréin en Sepang, obligará a los equipos a instalar en sus monoplazas un sistema de refrigeración del piloto. (Foto especial)

Este fin de semana se corre el Gran Premio de Bahréin en Sepang, Malasia, donde se ha alertado del “riesgo de altas temperaturas” para los tres días de competencia el fin de semana.

“De conformidad con el artículo B1.5.10 del Reglamento FIA de Fórmula 1, tras recibir las previsiones del servicio meteorológico oficial indican que el índice de calor superará los 31,0°C en algún momento durante la carrera por lo que se declara un riesgo relacionado con el calor", se lee en el documento publicado este miércoles por la dirección de carrera.

El documento está firmado por Rui Marques, el director de carrera de la FIA. El umbral de los 31°C se superará durante las tres jornadas de competencia, aunque la jornada del viernes podría verse afectada por condiciones meteorológicas difíciles.

La activación de este estatus obliga a los equipos a instalar en sus monoplazas un sistema de refrigeración del piloto. Se trata de un bloque de hielo que permite intercambiar calor mediante un fluido que puede enviarse por tuberías a un chaleco que el piloto lleva bajo su mono, antes de que ese líquido sea bombeado para renovar la operación.

La instalación de este sistema conlleva un aumento del peso mínimo de los monoplazas, excepcionalmente incrementado en 5 kg para toda la prueba, pasando así de 768 a 773 kg. El peso del conjunto de los componentes relacionados con el sistema de refrigeración debe tenerse en cuenta dentro de esta masa adicional.

Sin embargo, el sistema no es completamente obligatorio. Si bien una gran parte del dispositivo debe ser instalada por las escuderías, con el fin de estar disponible para los pilotos, estos pueden seguir eligiendo no equiparse con este chaleco refrigerante.

En tal caso, la diferencia de peso entre un sistema completamente instalado - con el chaleco - y un sistema sin el chaleco debe compensarse mediante la colocación en el cockpit de un lastre de 0,5 kg.

El GP de Austria, a finales de junio, y el GP de Italia, a principios de septiembre, ya han visto como se aplicaba esta medida excepcional. El año pasado, los GP de Estados Unidos o de Singapur corrieron la misma suerte.

Horarios del GP de Bahréin en Malasia

(Tiempo del Centro de México)

Práctica 1

Jueves 1 de octubre a las 22:30 hrs

Práctica 2

Viernes 2 de octubre a las 02:00 hrs.

Práctica 3

Viernes 2 de octubre a las 22:30 hrs.

Clasificación

Sábado 3 de octubre a las 02:00 hrs.

Carrera

Domingo 4 de octubre a la 01:00 hrs