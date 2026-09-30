El virtuoso Sergio Pérez...

EN BAKÚ. Como en casa.

Pocas cosas tan seguras en la Fórmula 1 como que Mercedes cuenta con el mejor motor y monoplaza, y que Cadillac F1 Team tiene el menos desarrollado. El equipo estadounidense debuta este año en la máxima categoría y su falta de experiencia es notoria en cada Gran Premio. Sus carencias se ven no sólo en la evolución y diseño del auto, sino en los procesos internos y hasta en el trabajo y sincronización de sus mecánicos en las paradas de pits. Por ello, a nadie extraña que aún no hayan conseguido un solo punto en carrera, a pesar de contar con pilotos de calidad probada, como los exsubcampeones mundiales Valtteri Bottas y Sergio “Checo” Pérez. Pero también es esa limitación la que nos demuestra el enorme talento y virtuosismo del veterano mexicano. Checo tuvo, este fin de semana, una de las mejores actuaciones que se le recuerden en un equipo que no fuera Red Bull, y eso se puede analizar en la frialdad de los números...

BANDERA VERDE…

El mexicano arrancó en la posición 20 en el Gran Premio de Azerbaiyán, luego de ser penalizado con tres lugares en la parrilla de salida por impedir que un piloto realizara su vuelta rápida en la calificación. Es decir, rodaba lento rumbo a pits cuando su rival lo encontró en la línea ideal. Pues bien, desde la penúltima fila de salida, con uno de los autos menos evolucionados (por no decir lento, porque en la F1 ninguno lo es), Pérez comenzó una carrera de pelea por posiciones y rebases que le hicieron terminar en el lugar 14, aún en la vuelta del líder, George Russell, de Mercedes.

Pero eso no es lo más sorprendente, sino que Checo marcó la decimoquinta vuelta más rápida de la carrera, cuatro décimas mejor que el actual campeón mundial, Lando Norris, de McLaren; además de ser más veloz que ambos Alpine, el Williams de Alex Albon, los dos Aston Martin y, lo más importante, que su coequipero en Cadillac, Bottas...

ENTRADA A PITS…

Y es la comparación contra Bottas la más importante, pues es el único piloto de la parrilla que compite en igualdad de circunstancias con el mexicano, o al menos en las más parecidas. El finlandés es famoso por ostentar el récord de velocidad de la Fórmula 1, precisamente al final de la larga recta del trazado callejero de Bakú, cuando, en 2016, alcanzó los 378 km/h. Valtteri es un piloto veloz.

Sin embargo, en el actual MAC-26 apenas pudo cerrar su mejor vuelta en 1:48.852 minutos, mientras que el mexicano registró su mejor giro en 1:47.363 minutos, es decir, un segundo y medio más rápido. Y eso no sólo se presentó en sus registros tope, sino durante toda la carrera. Hubo un momento en el cual Checo era dos segundos más veloz que su coequipero e incluso estuvo a punto de “lapearlo” (quitarle una vuelta), antes del abandono de Valtteri...

SALIDA DE PITS…

El desempeño de Checo en las calles de Bakú, donde ganó en 2021 y 2023 y logró podios en 2016, 2018 y 2022, fue, como siempre, brillante.

“Pudimos tener emociones, pudimos competir”, dijo el mexicano por radio a su equipo al cruzar la meta.

Y aunque Cadillac F1 Team tenga mucho camino por recorrer, contar con las manos de Checo le asegura que podrá dar pasos más largos y acelerar su evolución. Sin este tipo de análisis, lo hecho por Pérez el sábado pasaría de largo y se perdería entre tantas noticias, pero hay que rescatar una de sus mejores actuaciones, una que invita a soñar con que llegará a México con un buen ritmo...

BANDERA A CUADROS…

Y ya que estamos con los veteranos, nos vamos con el rey, el español Fernando Alonso, quien este martes anunció, mediante un video, que se retirará de la Fórmula 1... “pero no ahora”, dijo. El asturiano competirá una campaña más, al menos, con Aston Martin.

Han pasado 25 años desde su debut en la categoría. Fue campeón por primera vez en 2005, cuando Kimi Antonelli (hoy líder de la F1) aún no nacía. Lo de Fernando es digno de análisis, y les prometo que lo haremos. Por lo pronto, hay que celebrar que tendremos más de su magia, al menos hasta diciembre de 2027...

Así las cosas, sobre ruedas...