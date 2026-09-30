Estados Unidos vs México: El récord negativo que podría igualar Rafa Márquez si no gana en su tercer partido oficial

Rafael Márquez Álvarez El récord negativo que podría igualar Rafa Márquez si no gana en su tercer partido oficial (Cuartoscuro)

Rafael Márquez atraviesa un escenario tenso tras no haber conseguido una sola victoria en sus primeros encuentros al frente de la Selección Mexicana. Luego de dirigir dos partidos que concluyeron en empate, el estratega registra un balance que posiciona a su gestión entre las menos favorables en el arranque de un proceso dentro del combinado nacional en los últimos años.

¿Cómo van los partidos de la Selección Mexicana al mando de Márquez?

La Selección Mexicana acumula dos empates consecutivos durante los recientes compromisos de fecha FIFA: el primero frente a Colombia y el segundo con un marcador 1-1 ante Perú. Ante esta situación, el arranque del director técnico Rafael Márquez solo se ubica por encima del inicio que tuvo el argentino Ricardo La Volpe, quien comenzó su ciclo con una derrota 0-2 ante Argentina y un empate sin goles frente al conjunto cafetero.

Con estos resultados, Márquez se convirtió en apenas el segundo entrenador en los últimos 26 años en tardar tanto en ganar su primer partido. De los 14 técnicos que han dirigido a México desde el año 2000, la gran mayoría logró conseguir al menos una victoria durante sus primeros dos encuentros al frente del banquillo tricolor.

El último entrenador que tardó en obtener su primer triunfo fue Enrique “Ojitos” Meza en el año 2000, durante el proceso de eliminatorias rumbo al Mundial de Corea-Japón 2002:

Trinidad y Tobago 1-0 México (8 de octubre de 2000): Derrota en eliminatoria.

(8 de octubre de 2000): Derrota en eliminatoria. México 0-0 Canadá (15 de noviembre de 2000): Empate en eliminatoria.

(15 de noviembre de 2000): Empate en eliminatoria. Estados Unidos 2-0 México (28 de febrero de 2001): Derrota en eliminatoria.

Meza logró romper la racha hasta el 25 de marzo de 2001, cuando venció 4-0 a Jamaica en la cancha del Estadio Azteca.

Todavía hay una oportunidad de corregir el rumbo

A pesar del complejo escenario que registra con dos empates consecutivos, Rafael Márquez aún tiene la oportunidad de modificar el panorama para el próximo encuentro. El entrenador buscará conseguir su primera victoria frente a la selección de Estados Unidos el próximo 3 de octubre, en una edición más del clásico de la Concacaf.