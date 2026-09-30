Los cambios de Vinícius Jr: las teorías que rondan en Brasil por el aspecto físico del jugador

Vinícius Jr Las teorías que rondan en Brasil por el aspecto físico del jugador (X: @FabrizioRomano)

Las teorías conspirativas suelen estar muy presentes entre los usuarios de redes sociales y el mundo del fútbol no es la excepción. En Brasil cobró fuerza una descabellada versión que circula en internet sobre la figura del atacante Vinícius Jr., en la que diversos internautas aseguran que el futbolista habría desaparecido para ser reemplazado por un doble con el fin de cumplir con los compromisos deportivos y contratos publicitarios.

¿En qué consisten las teorías sobre Vinícius Jr.?

Para varios usuarios, el Vinícius que compite actualmente no es el mismo de antes del Mundial de 2026. Quienes alimentan esta idea pusieron bajo la lupa diversas comparaciones físicas en fotografías recientes del jugador, asegurando que existen anomalías en sus rasgos faciales, su complexión e incluso la posición de sus tatuajes, afirmando que algunos cambiaron de lugar o simplemente desaparecieron.

🛸Publica @marca que tanto el @RealMadrid como el entorno de Vinicius ignoran los rumores surgidos en Brasil que afirman que el futbolista fue raptado durante el Mundial por una supuesta invasión de alienígenas reptilianos y que, desde entonces, juega un doble para no perder el… pic.twitter.com/OodkUDPnp7 — solofichajes123 (@solofichajes123) September 29, 2026

Con estos señalamientos sobre presuntos cambios físicos, la teoría escaló en distintos foros de internet y tendencias de TikTok en Brasil durante septiembre de 2026, dividiéndose en teorías aún más extremas.

Por un lado, aseguraron que el atacante habría sido asesinado en una favela durante sus vacaciones posteriores a la Copa del Mundo y sustituido debido a los millonarios contratos en juego; por otro, surgió la insólita versión de que fue abducido por extraterrestres reptilianos durante su participación con la selección brasileña.

En Brasil se está hablando mucho de que Vinicius Jr a sido reemplazado y que habría sido 4sesinado en una Favela en sus vacaciones después del Mundial 2026 y que su reemplazo se debe a que hay mucho dinero por medio, ya que sus tatuajes no coinciden y su juego no es el mismo 😱 pic.twitter.com/zcVtDnNtum — 𝗠𝗲𝗺𝗲𝘀 𝗗𝗲𝗹 𝗠𝗶𝗷𝗶𝗻 (@MemesDelMijinOr) September 29, 2026

Bajo estas interpretaciones sin fundamento, los conspiracionistas insisten en que el delantero que hoy milita en el Real Madrid no es el mismo que surgió en las canchas de su país natal.

¿Qué dice el Real Madrid sobre las teorías de Vinícius Jr.?

Ante la enorme ola de especulaciones sobre si el futbolista fue asesinado, reemplazado o abducido, la directiva del Real Madrid ignora por completo estas afirmaciones, catalogándolas como noticias falsas sin sentido que tuvieron su origen en diversas plataformas digitales.

Cabe señalar que la existencia de un doble, la abducción extraterrestre o el presunto asesinato del jugador son únicamente especulaciones sin pruebas, quedando relegadas a simples historias virales entre la comunidad de internet.