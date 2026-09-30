Cristiano Ronaldo abandona la concentración de Portugal ¿Qué dijo Jorge Jesus y cuál fue el conflicto con 'CR7'?

Se ha dado a conocer que Cristiano Ronaldo ha abandonado el entrenamiento de la selección de Portugal, después de la rueda de prensa que ofreció el entrenador Jorge Jesus, en la que aseguró que no había ningún problema con Ronaldo.

También se ha anunciado que el jugador no solo dejó de entrenar, sino que abandonó el estadio previo a su enfrentamiento con la selección de Dinamarca; posteriormente, se informó que CR7 tomó un jet privado y se tiene previsto que llegue a Madrid por la noche.

¿Qué pasó con Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus?

La crisis en la selección portuguesa empezó en el partido del domingo contra Noruega en la UEFA Nations League, en el que Cristiano Ronaldo partió desde el banquillo, por lo que Joao Félix y Gonçalo Ramos tuvieron la titularidad. CR7 durante todo el partido estuvo en el banquillo.

Aunque hubo momentos en los que se paró a calentar, al final nunca entró al partido. Después de que Portugal ganara, Ronaldo se dirigió directamente al vestidor y, posteriormente, no acudió a los entrenamientos del lunes y martes, por lo que surgieron rumores de un conflicto entre el jugador y el entrenador, Jorge Jesus.

Ante la polémica, en la rueda de prensa Jorge Jesus aseguró que todo estaba bien y que, de haber un conflicto, este ya había quedado solucionado; además, informó que Cristiano Ronaldo sí llegaría al entrenamiento en Copenhague. Sin embargo, hoy dio a conocer que CR7 abandonó la concentración de Portugal.

¿Por qué Cristiano Ronaldo dejó la concentración de Portugal y qué dijo Jorge Jesus?

Ante los nuevos sucesos, se cree que Ronaldo podría abandonar la selección portuguesa y que estaría en conflicto con Jorge Jesus, debido a la decisión de dejarlo en el banquillo en el partido contra Noruega.

Previo a la conferencia de prensa, se informó que Jorge Jesus y Cristiano Ronaldo habían mantenido una reunión el martes por la noche para solucionar cualquier malentendido que hubiera surgido, por lo que todo estaba solucionado.

Después de los rumores de un conflicto, en la rueda de prensa Jorge Jesus negó algún problema entre jugador y entrenador; además, mencionó que sí contemplaba darle unos minutos ante los noruegos, pero que debido a cómo se desarrollaba el partido no pudo realizar la modificación.

No obstante, también dejó clara su postura como autoridad y dijo que puede prometer lo que quiera y que ningún jugador lo hará cambiar de opinión.