¿Cristiano Ronaldo volverá a la Selección de Portugal? Esto dijo ‘El Bicho’ tras dejar la concentración

CR7 salida de la Selección de Portugal 2026 Cristiano Ronaldo habló sobre su salida de la concentración de Portugal antes del partido contra Dinamarca.

Cristiano Ronaldo abandonó este miércoles 30 de septiembre la concentración de Portugal en Copenhague, justo antes del partido de la UEFA Nations League contra Dinamarca.

Posteriormente, el delantero confirmó su salida mediante un mensaje publicado en redes sociales, no obstante, evitó aclarar si se trata únicamente de un retiro de la actual concentración o si existe una decisión más profunda respecto a su futuro internacional en el futbol.

La salida ocurre después de varios días de presunta tensión alrededor del capitán portugués y del nuevo seleccionador, Jorge Jesus, teniendo por punto de partida el encuentro ante Noruega del domingo 27 de septiembre.

CR7 habla sobre su salida de la Selección de Portugal: ¿mencionó las razones de su decisión?

Después de la conferencia de prensa de Jorge Jesus y tras mantener una conversación con Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Futbol, Cristiano Ronalddo comunicó su decisión previo al partido de Nations League ante Dinamarca.

En su mensaje, ‘El Bicho’ señaló su salida de la selección como una decisión personal, sin embargo, no detalló qué ocurrió durante la reunión con Proença ni cuáles fueron las razones concretas de su salida.

“A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué”, compartió con el público y reafirmó sus buenos deseos a Portugal, así como a sus compñaeros “sin excepción”.

Por su parte, Jorge Jesus negó que existiera un conflicto entre juegador y entrenados, explicando haber hablado previamente con Ronaldo sobre un plan de recuperación. Según el entrenador, comunicó previamente que el delantero no jugaría ante Noruega ni Dinamarca, aunque contemplaba utilizarlo durante el partido si las circunstancias lo requerían.

¿Cristiano Ronaldo volverá a la Selección de Portugal?

La incertidumbre aumentó tras la publicación de la estrella de 41 años respecto al alcance de la decisión, abriendo un debate tanto en redes sociales como medios ddeportivos sobre la salida de Ronaldo y las posibles interpretaciones de un retiro temporal o un adiós definitivo a la selección.

Hasta el momento, la posibilidad del regreso de Cristiano Ronaldo a la Selección de Portugal se mantiene abierta, no obstante, es un hecho que no continuará en la concentración presente y será baja para el encuentro ante Dinamarca.

Por lo tanto, la respuesta definitiva sobre el futuro internacional de CR7 queda pendiente de la explicación que el propio delantero prometió dar “a su debido tiempo” al pueblo de Portugal.