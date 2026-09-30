Lauren Olivares juega el Epson Tour Championship, su último torneo de ascenso

Gira de ascenso al LPGA Tour. Lauren Olivares ha sido constante en la temporada 2026 del Epson Tour (Epson Touyr)

El Epson Tour concluye su temporada 2026 con el Epson Tour Championship a jugarse el 1 al 4 de octubre en el Players Course del Indian Wells Golf Resort, en Indian Wells, California, donde el field de 80 jugadoras contempla a la mexicana Lauren Olivares como una de las nueve que ya han asegurado su tarjeta para el LPGA Tour de 2027.

Olivares de 22 años llega al evento final de la temporada como la número dos de la temporada sólo detrás de la malaya Mirabel Ting. Ambas se presentan en Indian Wellls con 11 Top 10 y con todos los cortes librados entre un total de 18 torneos jugados.

Ting, que suma dos victorias por una de Olivares, intentará llevarse también el reconocimiento de Novata de la Temporada en el Epson Tour.

Para Olivares cerrar de la mejor manera en el Epson Tour Championship le es suficiente, sea con una victoria o un sitio en el Top 10. No falló un solo corte a lo largo de la temporada y se irá con esa satisfacción, pues el evento de esta semana tampoco tendrá corte por primera vez en la historia de la gira de ascenso.

Como aliciente extra en este evento, la campeona se llevará un premio de 100 mil dólares de una bolsa de 300 mil dólares, se trata de la mayor recompensa por el primer puesto jamás otorgado en el Epson Tour.

El torneo vuelve al campo Players Course del Indian Wells Golf Resort desde 2024. El trazado renovado reabrió en diciembre de 2025 y ahora cuenta con un par 71 y una longitud de 6.465 yardas, además de greens más rápidos y un rough modificado, todo ello con el objetivo de crear lo que Jody Brothers, director general del Epson Tour, definió como “una auténtica prueba de campeonato”.

María Fassi también contemplada en el field

Este torneo de final de temporada también incluye la participación de la mexicana María Fassi que se localiza en el sitio 45 de la clasificación. El primer recorrido de la hidalguense lo hará al lado de la canadiense Megan Oslan y la sudafricana Kaleigh Telfer.

Lauren Olivares por su parte del grupo de las tres mejores de la temporada con Mirabel Ting y la estadounidense Kaleiya Romero.