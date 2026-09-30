Playoffs MLB 2026: ¿Quiénes son los 7 mexicanos que disputarán el campeonato de las Grandes Ligas?

Playoffs MLB 2026 Beisbolistas mexicanos que podrían llegar al Clásico de Otoño 2026 y reclamar el campeonato.

La postemporada de las Grandes Ligas arrancó el martes 29 de septiembre con el Juego 1 de las Series de Comodines, la ronda inicial que mantendrá a los mejores contendientes divisionales de esta fase en la ruta de la Serie Mundial 2026.

En la edición anterior, el mexicano Alejandro Kirk —receptor de los Toronto Blue Jays— llegó al terreno del también llamado Clásico de Otoño para enfrentar a los bicampeones Dodgers de Los Ángeles con una actuación de temer, y este 2026, México vuelve a contar con representación en los playoffs de la MLB en distintos frentes, ¡te contamos qué mexicanos buscarán el campeonato!

Playoffs MLB 2026 y Serie Mundial: ¿cómo funcionan y cuándo se juegan?

El camino comienza con cuatro Series de Comodines, juegos que se disputaron el día de ayer, donde los equipos ganadores —el mejor de tres juegos— de cada Liga (Americana y Nacional) avanzan a las Series Divisionales, donde enfrentarán a los campeones que obtuvieron su pase directo a dicha fase.

Posteriormente, una vez que se determine el mejor de cinco juegos, arrancarán las Series de Campeonato de la Liga Americana y la Liga Nacional, ambas a un máximo de siete encuentros.

La última etapa es la Serie Mundial, donde se enfrentan los vencedores de cada Liga y triunfa el mejor de siete juegos, coronándose campeón de la MLB. En 2026, el Juego 1 de este clásico está programado para el 23 de octubre.

Mexicanos en los playoffs de MLB 2026: ¿quiénes son y en qué equipo juegan?

México tendrá su sitio en la postemporada de la MLB 2026 gracias a la presencia de peloteros mexicanos que apoyarán a sus respectivos equipos a ganar el título de la Serie Mundial.

Algunos de ellos llegan a los playoffs MLB 2026 como piezas claves en la ofensiva, mientras que otros tendrán responsabilidades desde el montículo.

Los jugadores, que también han representado el país en la Selección Nacional de Beisbol, son los siguientes:

Jonathan Aranda — Tampa Bay Rays

Aranda nación en Tijuana, Baja California, y participó en el Clásico Mundial 2023 y 2026 como parte del equipo mexicano. Actualmente, se ha consolidado como una de las piezas ofensivas del representativo nacional.

El tijuanense es uno de los principales representantes mexicanos tras cerrar la temporada regular con .274 de promedio de bateo, 22 cuadrangulares y 92 carreras impulsadas en 155 juegos. Con Tampa Bay, el mexicano obtuco un boleto directo a la Serie Divisional.

Isaac Paredes — Houston Astros

Nacido en Hermosillo, Sonora, Paredes fue integrante del equipo mexicano que disputó el torneo internacional de 2023, sin embargo, no pudo participar en el Clásico Mundial 2026 debido a las circunstancias relacionadas con su lesión sufrida en 2025.

Completó la temporada regular con 25 cuadrangulares y 94 carreras impulsadas. Actualmente, comenzó la postemporada con Astros haciendo frente a los Chicago White Sox en la Serie de Comodines, equipo que cuenta con el talento de Chase Meidroth, de ascendencia jalisciense.

Jarren Durán — Boston Red Sox

Durán nación en Corona, California, pero tiene ascendencia mexicana por parte de su padre Octavio Durán, quien nació en Chihuahua. Debido a esta conexión familiar, el jardinero representó a México en el Clásico Mundial 2023 y 2026.

Llega a los playoffs tras una temporada regular de 20 jonrones, 69 carreras impulsadas, 21 bases robadas y promedio de bateo de .207; disputa la Serie de Comodines ante New York Yankees.

Patrick Sandoval — Boston Red Sox

Nacido en Mission Viejo, California, pero con ascendencia mexicana por parte de su padre Jorge Sandoval —originario de Ciudad de México—, el zurdo de los Red Sox representó a México en el Clásico Mundial 2023, donde el equipo llegó a la semifinal.

En aquel torneo, Sandoval consiguió una victoria y terminó con 1.23 de efectividad en 7.1 entradas. Por otra parte, en la temporada regular de este 2026, tuvo una marca de 1-7, efectividad de 5.12, 73 ponches y 70.1 entradas lanzadas en 15 apariciones.

Javier Assad — Chicago Cubs

Assad es originario de Tijuana, Baja California, y formó parte del roster méxico en el Clásico Mundial 2023 y 2026. Actualmente enfrenta a los Padres de Sann Diego en la Serie de Comodines de la Liga Nacional.

El pitcher derecho completó una temporada de 6-2, 3.63 de efectividad, 63 ponches y 94.1 entradas, además de registrar dos salvamentos. En sus 28 juegos, alternó entre aperturas y apariciones como relevista.

Joey Ortiz — Milwaukee Brewers

Nacido en California, el infieldre de Milwaukee tiene ascendencia mexicana por sus padres y fue convocado por primera vez a la Selección Mexicana de Beisbol para el Clásico Mundial 2026.

Con los Brewers, Ortiz y su equipo obtuvieron pase directo a la Serie Divisional tras disputar 134 juegos y bateó para .270, con 9 cuadrangulares, 47 carreras impulsadas y 9 bases robadas durante la temporada regular.

JoJo Romero — Milwaukee Brewers

Romero nación en Camarillo, California, sin embargo, su ascendencia mexicana lo llevó a formar parte del equipo mexicano en el Clásico Mundial de 2023.

Durante 2026, el relevista zurdo dividió la campaña entre los St. Louis Cardinals y Milwaukee. Con los Brewers, tras llegar mediante un cambio en agosto, registró 2-0 y 3.38 de efectividad en 13.1 entradas y 11 apariciones.