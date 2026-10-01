¿Una pelea en el Estadio Banorte?: el deseo del Canelo para su última pelea

Canelo Álvarez y su deseo de pelear en el Estadio Banorte. El boxeador que ya lleva 20 años de carrera profesional ha manifestado su deseo de dar su última función en el Coloso de Santa Úrsula. (Wikimedia Commons, Cuartoscuro y Crónica Digital)

Saúl “Canelo” Álvarez comienza a visualizar el final de su carrera profesional y ya tiene en mente el lugar en el que le gustaría colgar los guantes. El mexicano quiere despedirse frente a su propia afición y contempla al Estadio Banorte, anteriormente conocido como Estadio Azteca, como escenario para disputar su última pelea.

Después de más de dos décadas como profesional y de conquistar campeonatos mundiales en cuatro divisiones diferentes, Canelo reconoce que su trayectoria comienza a entrar en su recta final. Sin embargo, antes de abandonar definitivamente el cuadrilátero, el tapatío tiene un deseo particular: volver a México para protagonizar ahí su último combate.

Carrera hasta el momento de Saúl “Canelo” Álvarez

En entrevista con ESPN, Álvarez reveló que durante el Mundial de 2026 acudió al Estadio Banorte para apoyar a la Selección Mexicana y quedó impresionado por el ambiente que se vive en el Coloso de Santa Úrsula.

A partir de esa experiencia, el pugilista mexicano se volvió a imaginar peleando en suelo nacional, idealmente para despedir su carrera profesional.

“Quiero que mi última pelea sea en México y me visualicé peleando en el Estadio Azteca”, declaró Canelo, quien destacó la “vibra impresionante” que sintió dentro del inmueble durante la Copa del Mundo.

Canelo ya habló con Emilio Azcárraga sobre una pelea en el Estadio Banorte

La posibilidad no se limita únicamente a un deseo del boxeador. Canelo confirmó que ya sostuvo una conversación mediante videollamada con Emilio Azcárraga, quien anteriormente había abierto las puertas para que el mexicano protagonizara una función en el renovado estadio.

De acuerdo con Álvarez, ambos discutieron la posibilidad de realizar una pelea en el inmueble en el futuro. Por el momento, sin embargo, no existe una fecha, rival o cartelera confirmada para una eventual presentación del mexicano en el Estadio Banorte.

La idea había comenzado a tomar fuerza desde agosto, cuando Azcárraga manifestó públicamente su interés por llevar nuevamente una gran función de boxeo al recinto y mencionó directamente a Canelo como posible protagonista.

El empresario recordó entonces que el estadio ya había recibido uno de los combates más importantes en la historia del boxeo mexicano y consideró que podría repetirse una experiencia similar con Álvarez antes de su retiro.

¿Cuántas peleas le quedan al Canelo antes del retiro?

Aunque ya piensa en su despedida, el retiro no sería inmediato. Canelo aseguró que físicamente todavía se encuentra en condiciones de continuar compitiendo, pero también reconoció que existen otros proyectos y objetivos fuera del boxeo a los que pretende dedicar tiempo.

El mexicano calcula que podría disputar aproximadamente cuatro o cinco peleas más antes de poner punto final a su carrera, aunque no ha establecido una fecha concreta para abandonar definitivamente los cuadriláteros.

“Hay que ser realistas, si fuera por mí nunca sería suficiente, pero yo creo que con 4-5 peleas más es suficiente, ya hice demasiado en el boxeo, hice más de lo que un día imaginé y más de lo que un día soñé”. Expresó el boxeador.

Por lo tanto, una eventual presentación en el Estadio Banorte podría tardar todavía algunos combates en materializarse. Canelo tendrá primero que cumplir con los compromisos que mantiene dentro de la etapa final de su carrera, como la pelea contra Christian Mbilli pactada para llevarse a cabo el próximo 31 de octubre.

Julio César Chávez: el histórico antecedente del boxeo en el Estadio Azteca

Una pelea de Canelo en el Coloso de Santa Úrsula tendría inevitablemente como referencia una de las noches más importantes del boxeo mexicano.

El 20 de febrero de 1993, Julio César Chávez enfrentó al estadounidense Greg Haugen en el entonces Estadio Azteca frente a más de 130 mil aficionados, quienes acudieron al inmueble para presenciar el combate del Gran Campeón Mexicano, que terminó con victoria por nocaut técnico en el quinto asalto

La función quedó marcada como uno de los mayores eventos en la historia del boxeo y convirtió al estadio en escenario de una de las noches más recordadas de la carrera de “El César del Boxeo”.

Más de tres décadas después, Canelo podría seguir los pasos de Chávez. De concretarse su intención, el Estadio Banorte no solamente recibiría nuevamente una función encabezada por una de las máximas figuras del boxeo mexicano, sino que podría convertirse en el escenario donde Saúl Álvarez suba por última vez al cuadrilátero como peleador profesional.