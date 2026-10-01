Horarios GP de Bahrein 2026: cómo y dónde ver en vivo las prácticas libres de F1 (Galo Cañas Rodríguez)

Después de la cancelación del Gran Premio de Bahrein en abril de 2026 debido a situaciones de inseguridad en Oriente Medio, por fin se realizará la carrera programada en la Ronda 4, antes del Gran Premio de Singapur.

No obstante, el recorrido ya no se realizará en la pista de Bahrein, sino que se movió a un circuito en Sepang, Malasia. El piloto italiano Kimi Antonelli de la escudería Mercedes se encuentra arriba en la tabla de posiciones con 302 puntos

Horarios de prácticas y carrera

El Gran Premio de Bahrein 2026 tiene planeadas actividades desde el jueves 1 al domingo 3 de octubre, esto debido a la diferencia horaria de 14 horas entre México y Malasia.

Jueves 1. Práctica Libre 1 (FP1) a las 22:30 horas.

a las 22:30 horas. Viernes 2. Práctica Libre 2 (FP2) a las 02:00 horas y Práctica Libre 3 (FP3) a las 22:30 horas.

a las 02:00 horas y a las 22:30 horas. Sábado 3. Clasificación de la carrera a las 2:00 horas.

de la carrera a las 2:00 horas. Domingo 4. Gran Premio de Bahrein a la 01:00 horas.

¿Dónde ver la Fórmula 1?

El evento podrá sintonizarse a través de plataformas de streaming en F1 TV Pro, así como televisión por cable en Sky Sports por Izzi o Sky.

¿Para qué sirven las prácticas libres?

Cada una de las prácticas libres tiene un propósito especial, esto debido al poco tiempo que tienen los pilotos y sus equipos para adaptarse al lugar.

La FP1 se utiliza para verificar si el carro funciona correctamente, además de familiarizarse con el circuito y trabajar en ajustes; la FP2 se utiliza para que los pilotos se preparen para la carrera con prácticas más cortas así como para simular una clasificación y; la FP3 trabajan sesiones más cortas previas a la disputa por el orden de clasificación.

Asimismo, la Clasificación funciona para determinar las posiciones de salida para el evento principal.

¿Cuándo llega la F1 a México?

La parada de la Fórmula 1 llegará a nuestro país en su Ronda 20, el Gran Premio de México está planeado del viernes 30 de octubre al 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez en Ciudad de México.

Asimismo, el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez tendrá un Show Run en CDMX en la avenida Paseo de la Reforma el próximo miércoles 28 de octubre, en un horario de 10:00 a 12:30 horas.