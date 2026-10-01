Sergio Pérez advierte una carrera complica en el GP de Bahréin en Malasia

GP de Bahréin en Sepang. El piloto mexicano Sergio Pérez dijo que el ritmo del auto está demasiado lejos de los mejores. (CadillacargF1_)

El mexicano Sergio Pérez no quiere generar falsas expectativas para la carrera de este fin de semana en el trazado de Sepang en Malasia donde se disputará el Gran Premio de Bahréin lejos del tradicional circuito de Sakhir, donde no se disputó el evento ante los conflictos en el Medio Oriente.

El piloto de Cadillac señaló que se necesita de una carrera con complicaciones, como la lluvia y los coches de seguridad, para poder intentar rescatar algunas posiciones, pero que en rendimiento puro no cuentan con las armas.

“Pueden pasar muchas cosas, pero supongo que dado dónde está el ritmo del auto en este momento, estamos demasiado lejos, y es un lugar donde se puede rebasar fácilmente, así que no estoy muy entusiasmado con las perspectivas para este fin de semana”, explicó Pérez a los medios en el circuito de Sepang.

“Creo que Bakú fue algo excepcional en el sentido de que yo estaba marcando una diferencia enorme allí, y aquí simplemente volveremos a nuestra realidad en términos de dónde está el auto en este momento”.

No utilizarán el motor Ferrari ADUO 2

Sergio Pérez también admitió que la gran diferencia que logró obtener en Bakú contra su compañero Valtteri Bottas y que también le permitió pelear ante otros coches como Haas o Williams, se debió al uso del motor Ferrari ADUO 2, pero en esta ocasión no contarán con ello.

“Es por eso que estamos asumiendo un pequeño golpe aquí. Pero esperamos que nos rinda frutos. En otros aspectos, no somos muy optimistas sobre este fin de semana, así que decidimos guardarlo para otra ocasión”.

Pérez destacó que antes de poder explotar el potencial de la unidad de potencia de Maranello es necesario solucionar otros problemas del coche.

Horarios del GP de Bahréin en Malasia

(Tiempo del Centro de México)

Práctica 1/jueves 1 de octubre a las 22:30 hrs

Práctica 2/viernes 2 de octubre a las 02:00 hrs.

Práctica 3/viernes 2 de octubre a las 22:30 hrs.

Clasificación/sábado 3 de octubre a las 02:00 hrs.

Carrera /domingo 4 de octubre a la 01:00 hrs