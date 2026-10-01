Dinamarca vs Portugal: ¿A qué hora y dónde ver la UEFA Nations League sin Cristiano Ronaldo?

Dinamarca vs Portugal | UEFA Nations League Ambos equipos completarán la primera mitad de la fase de grupos con su tercer enfrentamiento.

Para quienes pensaban que la Fecha FIFA era aburrida, el día de ayer se desató una de las noticias más sonadas del mundo futbolístico. Cristiano Ronaldo abandonó de forma unilateral la concentración de la Selección de Portugal, en una situación que todavía no se ha esclarecido por completo. En este contexto, los vigentes campeones de la Liga de Naciones tendrán que disputar su tercer partido de fase de grupos visitando a la escuadra danesa.

La maratónica Fecha FIFA de este septiembre y octubre 2026 continúa con más partidos de la Liga de Naciones de la UEFA. Los equipos comienzan la tercera jornada de la fase de grupos rápidamente en busca de un lugar a los cuartos de final y evitar el la repesca que evite el descenso a la Liga B. Los vigentes campeones quieren mantener el liderato de su sector, pero lo harán sin Cristiano Ronaldo, quien ya no se encuentra en la concentración del equipo lusitano.

¿A qué hora se juega el Dinamarca vs Portugal? | UEFA Nations League

El partido comenzará a las 12:45 horas (CDMX) de este jueves 1 de octubre

¿En qué canal ver el Dinamarca vs Portugal? | UEFA Nations League

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Previa del Dinamarca vs Portugal | UEFA Nations League

Un partido de por sí atractivo ha generado mayor interés tras la salida de Cristiano Ronaldo de la convocatoria. El máximo anotador en la historia de esta selección dejó su puesto luego de presuntos desacuerdos con el entrenador y se desconoce si volverá a vestir los colores de su país ante un cuadro de Dinamarca que quiere competir con los mejores del mundo luego de su fallido intento por llegar a la Copa del Mundo de este 2026.

Portugal viene de ganar sus dos primeros partidos del torneo tras derrotar a Gales y a la Noruega de Haaland. Los vigentes campeones del torneo dieron un paso firme en este arranque del torneo y una nueva victoria les daría una gran ventaja como líderes de fase de grupos y a un paso de amarrar su clasificación a los cuartos de final de la competencia.

Por su parte, Dinamarca cayó ante Noruega y se impuso a Gales. Hoy tienen la localía a su favor de nueva cuenta, lo que les podría ayudar a tomar la ventaja. El cuadro que dirige Brian Riemer quiere aprovechar el desconcierto de los portugueses en las horas recientes para dar la sorpresa y llevarse los tres puntos.

Posibles alineaciones del Dinamarca vs Portugal | UEFA Nations League

Dinamarca: Filip Jorgensen, Joamil Maehle, Oliver Provstgaard, Joachim Andersen, Rasmus Kristensen, Pierre-Emile Hojbjerg, Morten Hjulmand, Mohamed Daramy, Mikkel Damsgaard, Gustav Isaksen

Portugal: Diogo Costa, Joao Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mnedex, Vítinha, Joao Neves, Pedro Neto, Bernanrdo Silva, Joao Félix, Goncalo Ramos.