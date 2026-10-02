Club de Golf México toma la delantera en el Nacional Interclubes

Mucha acción. Los golfistas están disfrutando jugar el Nacional Interclubes en León, Guanajuato. (FMG)

La Categoría Campeonato entró en acción este viernes en la edición 71 del Campeonato Nacional Interclubes de la Federación Mexicana de Golf, con el Club de Golf México como primer líder después de una cerrada jornada en el Club Campestre de León.

El Club de Golf México cerró la primera ronda de la máxima categoría con un acumulado de 3 golpes bajo par y apenas un golpe de ventaja sobre el Club Campestre de la Ciudad de México, que se colocó en la segunda posición con -2, en un cerrado duelo entre los dos equipos capitalinos.

El Club de Golf Vallescondido se mantiene también en la pelea después de finalizar la jornada en +1, a cuatro golpes de la primera posición.

En el Campeonato Individual, Rodrigo Vázquez, del Club de Golf México, se colocó en lo más alto del tablero con una ronda de 2-bajo-par. Su compañero José María Gutiérrez terminó con -1 y forma parte del grupo de jugadores que se mantiene cerca del liderato.

La categoría Campeonato continuará este sábado con su segunda ronda y con diferencias reducidas entre los equipos que buscarán posicionarse rumbo a la definición del domingo.

Club de Golf México avanza en AA

La segunda jornada también provocó movimientos importantes en la categoría AA. El Club de Golf México escaló posiciones para asumir el liderato con un acumulado de +23.

El Club de Golf La Herradura se mantiene cerca con +27, mientras que el Campestre de León, líder después de la primera jornada, ocupa ahora la tercera posición con +29.

La categoría Premier tuvo jornada de descanso este viernes y retomará su participación con el Club de Golf México en la primera posición, después de haber concluido su ronda inicial con +1.

La competencia continúa en El Molino

En El Molino Golf Club, el Club Campestre de León tomó el control de la categoría A con un acumulado de +8 y una ventaja de 12 golpes sobre Terralta Country Club, que ocupa la segunda posición con +20.

Las categorías B y C se disputan bajo la modalidad Stableford. La categoría B tuvo jornada de descanso este viernes, por lo que el Club de Golf México conserva el liderato con las 86 unidades obtenidas en su primera ronda.

El Club de Golf La Hacienda marcha segundo con 84, seguido por el Club Campestre de León y el Club Campestre de la Ciudad de México.

En la categoría C, el Club de Golf La Hacienda se mantuvo en lo más alto y amplió su acumulado a 165 puntos. El Club Campestre de Saltillo y el Club de Golf México comparten la segunda posición con 151 unidades.

Con los tableros cada vez más definidos, la edición 71 del Campeonato Nacional Interclubes continuará este sábado con una jornada clave en el Campestre de León y El Molino Golf Club, rumbo a la definición de los campeones de las seis categorías.