Carlos Forbs. El jugador portugués ha heredado el número 7 luego de que Cristiano Ronaldo anunciara su retiro de la Selección Nacional de Portugal. (Agencia EFE)

CR7 anunció su retirada oficial de la Selección Nacional de Portugal, dejando vacante el mítico dorsal 7 y aunque el diseño del número que utilizaba el cinco veces ganador del Balón de Oro fue retirado, la Selección de Portugal ya eligió a su nuevo portador, siendo Carlos Forbs el elegido para llevar la casaca que dejó vacante Cristiano Ronaldo en su partida.

¿Quién es Carlos Forbs y dónde juega el heredero del númeo 7 de Portugal?

Carlos Roberto Forbs Borges, nacido el 19 de marzo de 2004 en Sintra, Portugal, ciudad cercana a Lisboa, debutó en el futbol profesional el 12 de agosto de 2023 con el Ajax, entrando de cambio en la Eredivisie para ganar por 4-1 al Heracles Almelo.

El jugador de 22 años pasó primero por las academias del Manchester City y el Sporting de Lisboa antes de hacer su debut profesional en Países Bajos con el Ajax. El joven extremo ya ha tenido experiencia en el futbol internacional con el Wolverhampton, equipo con el que estuvo cedido la temporada 2024/2025 de la Premier League, para luego dar el salto al futbol belga fichando por el Club Brujas en 2025 por 6 millones de euros, habiendo disputado la temporada 2025/20206 y la actual 2026/2027 con el equipo de Bélgica.

Actualmente, la plataforma de fichajes, rumores y valores de mercado de jugadores en el futbol, estima que el valor de Carlos Forbs es de 23 millones de euros, un máximo histórico en su carrera, marcando el buen momento que pasa, habiéndose asentado en el Club Brujas, en donde porta el dorsal 9.

¿Cuáles son los números de Carlos Forbs como futbolista profesional?

En su carrera como profesional ha acumulado números variados en los clubes en los que ha estado, teniendo sus mejores registros con Los Granjeros de azul y negro, acumulando 16 goles y 18 asistencias en sus dos temporadas conjuntas.

En su carrera acumula 21 goles y 22 asistencias, siendo de estos 20 de los goles en clubes así como el total de las asistencias, mientras que solo un gol ha sido con la Selección de Portugal. Tanto que anotó ante Gales este 17 de noviembre, con el que le dio la victoria a su combinado nacional con un marcador de 3-2 en Cardiff.

Jong Ajax : 2 partidos, 1 gol y 0 asistencias.

: 2 partidos, 1 gol y 0 asistencias. Ajax : 38 partidos, 3 goles y 4 asistencias.

: 38 partidos, 3 goles y 4 asistencias. Wolverhampton : 11 partidos, 0 goles y 0 asistencias.

: 11 partidos, 0 goles y 0 asistencias. Club Brujas : 66 partidos, 16 goles y 18 asistencias.

: 66 partidos, 16 goles y 18 asistencias. Selección de Portugal: 3 partidos, 1 gol y 0 asistencias.

Totales de Carlos Forbs en su carrera profesional: