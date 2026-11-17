Volverá a competir en unos días. Existe expectación por el ver el regreso competitivo de Tiger Woods. (Foto especial)

La reaparición competitiva de Tiger Woods ya se veía venir y este martes el ganador de 15 torneos Majors confirmó que jugará su torneo el Hero World Challenge entre el 3 y 6 de diciembre en Bahamas. Será su primera participación profesional desde The Open, en julio de 2024.

Woods competirá en Albany Golf Club, donde su fundación organiza el torneo. El grupo de 20 jugadores le permitirá poner a prueba su condición física frente a golfistas de élite, después de pasar por varias visitas al médico.

El PGA Tour también anunció que Rickie Fowler y Gary Woodland se sumarán a Woods como los últimos integrantes del grupo de participantes. Con ellos queda completa la lista de jugadores del torneo.

Tras una larga serie de lesiones y otra cirugía de espalda, Woods disputó un encuentro en las finales de TGL el 25 de marzo de 2026. No juega un torneo profesional desde The Open de 2024.

Un accidente automovilístico en Florida el 27 de marzo interrumpió la recuperación de Woods. Lo arrestaron y después no impugnó cargos reducidos por conducción imprudente y por negarse a una prueba exigida por ley.

Como consecuencia, le suspendieron la licencia de conducir por cinco años. El incidente también descartó cualquier posibilidad de que compitiera en el Masters de abril.

¿Podría Tiger jugar otros torneos?

El regreso de Woods en el Hero World Challenge ha alimentado las especulaciones sobre otros eventos de diciembre, en especial el PNC Championship, donde podría jugar junto a su hijo Charlie.

El torneo, que se disputará del 17 al 20 de diciembre en Orlando, podría reunir de nuevo a Woods y Charlie como pareja, una posibilidad que los aficionados seguirán de cerca.

Woods ha atravesado otro periodo difícil lejos del golf competitivo, con lesiones y problemas personales que han alterado su calendario. Las múltiples operaciones han afectado su condición física.

La última vez que el californiano de 50 años compitió fue en The Open, en julio de 2024, donde no superó el corte.