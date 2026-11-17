UNAM vs IPN (Iván Guevara Ramírez)

Los Pumas de Ciudad Universitaria se ungieron ganadores del tercer clásico estudiantil entre el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional y consiguieron anotarse a la semifinal de la Conferencia de los 14 Grandes en la Liga Mayor de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano.

UNAM vs IPN (Iván Guevara Ramírez)

Desde el Estadio Olímpico Universitario, y ante 35 mil aficionados, la escuadra de la UNAM se mantuvo invicta en casa y sellar los cuartos de final, nuevamente ante el equipo de Zacatenco, con un 42-18. La jornada fue inaugurada por el mariscal de campo de los Pumas CU, Leonardo Garza, quien conectó un pase largo de 59 yardas con el receptor abierto, Santiago Reyes, para abrir el marcador 7-0 con el punto extra bueno de Emiliano Zamora, estudiante de Filosofía y Letras.

UNAM vs IPN (Iván Guevara Ramírez)

Ya iniciado el segundo cuarto, cayó un gol de campo del pateador de los Burros Blancos, Mixel Franco, para el 7-3, pero los felinos reaccionaron como látigo con un regreso de patada de 99 yardas por parte de Alonso Báez, directo hasta las diagonales y bien dentro de la cabecera norte. Luego, el extra fue bloqueado por los visitantes, 13-3 la pizarra.

UNAM vs IPN (Iván Guevara Ramírez)

Alonso Báez nuevamente, casi finiquitada la primera mitad se coló en el endzone con un acarreo. Marcador 21-3 más doble conversión por parte de Jahdiel Ponce. Cambios en los Pumas CU trajeron al frente a Emiliano Sánchez, quarterback de la Facultad de Arquitectura, quien consiguió aumentar la ventaja unamita 28-3 con un envío corto para el corredor, Hussein Santillán, más el extra bueno de Zamora.

UNAM vs IPN (Iván Guevara Ramírez)

Marcaba ya la segunda mitad de la justa universitaria cuando los del Politécnico completaron un pase de hacia José Luis Esteva. Con el extra de Mixel Franco, el marcador se puso 28-10. Pumas CU no tardó en reaccionar y en pocos minutos respondieron con Jahdiel Ponce, el receptor abierto quien realizó una devolución de patada, de 101 yardas, para poner el 35-10 con el extra válido de Emiliano Zamora.

UNAM vs IPN (Iván Guevara Ramírez)

Al inicio del último cuarto, los felinos del Pedregal aumentaron la ventaja con anotación del receptor abierto Kin Villafuerte, a pase de Emiliano Sánchez. El extra bueno de Emiliano Zamora puso el 42-10 y el equipo politécnico alcanzó a sumar puntos con una jugada optativa con el corredor Orlando Vega, más la conversión de dos puntos en acarreo personal del mariscal de campo visitante, Aldo Herrera.

UNAM vs IPN (Iván Guevara Ramírez)

Finalmente, los felinos del Pedregal sentenciaron el triunfo con dos intercepciones en los últimos minutos del partido: una por parte del esquinero Emiliano Álvarez, de la Facultad de Economía, y otra más del linebackerDiego Mercado.

UNAM vs IPN (Iván Guevara Ramírez)

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