Wayne Rooney en el podcast Life at the Midpoint. En el podcast, Rooney habló sobre el momento más difícil en su carrera, en donde pensó en suicidarse, pese a pasar el mejor momento de su carrera futbolística. (Wikimedia Commons/Creative Commons y Captura de YouTube.)

Durante el podcast Life at the Midpoint, con la conductora Gabby Logan, el exfutbolista de 41 años, Wayne Rooney admitió haber pasado por un momento bastante oscuro en su carrera como profesional mientras militaba con el Manchester United, en donde pensó en suicidarse, aunado a los problemas con la bebida y diversos tabúes por los que no buscó ayuda.

¿Qué dijo Wayne Rooney en el podcast Life at the Midpoint respecto a quererse suicidar?

Con la premisa sobre “¿Cómo te recuperas tras alcanzar fama mundial a los 16 años?" Gabby Logan inició la conversación con Wayne Rooney, misma que se abrió paso por temas escabrosos en la vida del exfutbolista inglés, hablando sobre los años en el consumo excesivo de alcohol y también tocando las fibras sensibles que supone la depresión y los pensamientos suicidas.

Luego de hablar sobre cómo fue su crecimiento forzado al ingresar al estatus de celebridad dentro del mundo del futbol, Rooney habló sobre sus episodios con el alcohol, confesando que solía encerrarse en casa para solo beber durante días, evitando el contacto humano en todo momento y admitiendo que solo lograba sentirse bien estando en un campo de juego, situación que irónicamente pasaba en el mejor momento de su carrera profesional.

“Cuando bebía, me encerraba en mi casa durante dos días y solo bebía.

Rooney incluso explicó que en ese momento atravesaba por el nacimiento de su primer hijo, Kai Rooney, además de estar recientemente casado, por lo que siente arrepentimiento, pues mira a ese episodio en el pasado como tiempo perdido con su familia.

“Ahora pienso en ello y veo que fui egoísta, pero estaba pasando por algo con lo que realmente lo pasaba mal. Traté de esconderlo todo”.

Ante la pregunta de la entrevistadora sobre cómo fue que logró salir de ese hoyo en el que se encontraba, Rooney se sinceró sobre los pensamientos que rondaban su cabeza en ese momento, tocando fondo en el proceso.

“Estaba en un momento en el que piensas en suicidarte. No quería estar con nadie. No quería ver a gente en las calles, no quería entrar a una tienda. Solo estaba cómodo en un campo de fútbol, pero el resto me costaba mucho”, explicó el máximo goleador del Manchester United.

Al ser cuestionado sobre el por qué no habló del tema con sus compañeros de equipo o con su entrenador en ese momento, el legendario Sir Alex Ferguson, Wayne Rooney admitió que se debía a que quería enmascarar sus debilidades, razón por la cual relacionó que fuera tan volátil en su etapa temprana en los terrenos de juego, pues no podía mostrarse débil en ninguna situación.

Rooney también expresó que le resultaba particularmente difícil buscar ayuda a causa de que en caso de hacerlo, él se habría sentido “menos hombre”, incluso aunque reconocía que en su momento que la situación que pasaba no era para nada fácil.

¿A qué se dedica Wayne Rooney hoy en día luego de retirarse de las canchas?

Hoy día, el exfutbolista, exentrenador y máximo goleador del Manchester United y segundo máximo goleador de la Selección de Inglaterra solo detrás del reciente Balón de Oro Harry Kane se dedica a ser un “pundit” como dirían los ingleses; es decir, es analista de futbol y comentarista en televisión, además de escritor de columnas de opinión.

Se incorporó a la BBC como analista de Match of the Day, uno de los programas de análisis futbolístico más emblemáticos de la televisión británica, a la vez que ha desarrollado su propio espacio, The Wayne Rooney Show, en el que aborda la actualidad de la Premier League, comparte experiencias de su trayectoria profesional y analiza el desempeño de jugadores y entrenadores.

Durante la Copa del Mundo de 2026, Rooney formó parte del equipo de comentaristas de la BBC, destacando por su estilo directo frente a las cámaras. Su desempeño le permitió recibir el reconocimiento al Mejor Analista Deportivo del Año en los Broadcast Sport Awards, el pasado 5 de noviembre.

En agosto de 2026 comenzó a conducir Stick to United with Wayne Rooney, un programa producido por The Overlap y distribuido mediante Disney+, en el que comparte opiniones sobre la actualidad del Manchester United junto al creador de contenido Mark Goldbridge.

Ahora, entrando a la vida de celebridad, también ha incursionado en el entretenimiento televisivo y en noviembre se incorporó al reality show británico I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!, en el que distintas celebridades deben superar pruebas de supervivencia en la selva australiana.