México vs Jamaica La Concacaf Nations League llegó a sus encuentros definitivos y la afición mexicana tiene puesta la mirada en el duelo México vs Jamaica.

La Selección Mexicana se juega su permanencia en la Concacaf Nations League 2026-2027 este martes 17 de noviembre en territorio nacional. Dirigidos por Rafael Márquez, el Tricolor recibirá a sus rivales en el partido de vuelta de los Cuartos de Final, un duelo decisivo que definirá qué conjunto arrebatará el boleto a la siguiente fase.

Después de caer 3-2 en el encuentro de ida disputado en Kingston, México buscará aprovechar su condición de local en el Estadio BBVA de Monterrey para darle la vuelta a la serie. Sin embargo, este escenario ha generado la duda inevitable entre aficionados y aficionadas: ¿qué sucede si ambos equipos terminan empatados en el marcador global...?

La respuesta está en el reglamento de la Concacaf Nations League, que contempla los goles de visitante como criterio de desempate durante los Cuartos de Final, por lo que no todos los marcadores globales igualados obligan a disputar una prórroga de tiempo en el encuentro.

¿Tiempos extra en Cuartos de Final de la Concacaf? Estos son los criterios de desempate

De acuerdo con el reglamento de la Concacaf, las eliminatorias de Cuartos de Final se disputan a dos partidos, uno de ida y otro de vuelta. El primer criterio para determinar al equipo clasificado es el marcador global, es decir, la suma de los goles anotados por cada selección en ambos encuentros.

Ahora, en caso de que exista un empate en el global, entran en consideración los goles de visitante con un valor doble para definir al ganador de la serie durante el tiempo regular.

No obstante, si esta primer alternativa mantiene la igualdad en su resultados, el partido de vuelta tendrá dos tiempos extra de 15 minutos cada uno. En este punto, los goles de visitante dejan de tener valor doble.

Finalmente, si persiste el empate entre las selecciones después de los 30 minutos adicionales, el boleto a la siguiente ronda se definirá mediante una tanda de penales.

¿Qué significa esto para México? El Tricolor perdió 3-2 en Jamaica, por lo que necesita ganar en Monterrey para tener posibilidades de avanzar. Por ejemplo, si el conjunto mexicano gana 1-0 o 2-1, la serie terminaría empatada en el global, pero la Selección dirigida por Márquez avanzaría gracias a los goles de visitante que consiguió en Kingston.

Por el contrario, si México y Jamaica empatan 3-3 en el global como consecuencia de un triunfo mexicano por 3-2 en la vuelta, sí habría tiempo extra antes de considerar la resolución en penales si la igualdad persiste.

México vs Jamaica de la Concacaf: horario y canales para ver EN VIVO desde México

El encuentro está programado para comenzar a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, y será disputado este martes 17 de noviembre en el Estadio BBVA de Monterrey, Nuevo León.

Al tratarse de suelo nacional, se espera que el equipo mexicano aproveche el calor de su afición para imponerse a sus rivales y mantener viva la esperanza de saltar al territorio final del torneo.

La transmisión del suelo podrá seguirse a través de distintas señales de televisión y servicios de streaming, tales como:

Canal 5.

Azteca 7.

ViX.

Amazon Prime Video.

Claro Sports.

El objetivo del Tricolor será conseguir la remontada frente a sus afición y evitar que la eliminatoria se complique todavía más.