Columbus Crew vs Inter Miami. El Inter Miami de Messi buscará reponerse de la derrota por 3-0 ante Columbus Crew y forzar un tercer partido para avanzar a las semifinales de conferencia. (@ColumbusCrew, @InterMiamiCF/X)

El Inter Miami de Lionel Messi se jugará su permanencia en los playoffs de la MLS este viernes 27 de noviembre, cuando visite al Columbus Crew en el segundo encuentro de la primera ronda de la postemporada.

Los de Messi, vigentes campeones del futbol estadounidense, se encuentran obligados a conseguir una victoria en territorio rival para mantener vivas sus aspiraciones de conquistar el bicampeonato, luego de caer por 3-0 en el primer compromiso de la eliminatoria.

¿A qué hora y dónde ver en vivo el Columbus Crew vs Inter Miami de los playoffs de la MLS?

El segundo encuentro de la serie entre Columbus Crew e Inter Miami se disputará este viernes 27 de noviembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el ScottsMiracle-Gro Field, ubicado en Columbus, Ohio y será transmitido en exclusiva por medio de Apple TV.

¿Cómo llegan Columbus Crew e Inter Miami al segundo partido de los playoffs?

El Columbus Crew consiguió su clasificación a la postemporada tras finalizar en la séptima posición de la Conferencia Este con 47 puntos, producto de 14 victorias, cinco empates y 15 derrotas.

Pese a su posición en la clasificación, los dirigidos por Laurent Courtois cerraron la fase regular con ocho victorias en sus últimos nueve encuentros y sorprendieron al Inter Miami en el primer partido de la eliminatoria, gracias a un doblete del chileno Gonzalo Tapia y una anotación de Taha Habroune.

Por su parte, el Inter Miami concluyó la temporada regular en la segunda posición de la Conferencia Este con 60 unidades, producto de 16 victorias, 12 empates y seis derrotas, además de consolidarse como la mejor ofensiva de la competición con 80 anotaciones.

Su principal referente ofensivo es Lionel Messi, quien se proclamó campeón de goleo de la MLS por segunda temporada consecutiva, tras registrar 26 anotaciones y 17 asistencias durante la fase regular. Sin embargo, Miami no han conseguido derrotar al Columbus Crew en sus tres enfrentamientos durante 2026, con un balance de un empate y dos derrotas.

¿Qué necesita el Inter Miami de Lionel Messi para avanzar en los playoffs de la MLS?

A diferencia de otras competiciones, la primera ronda de los playoffs de la MLS se disputa mediante una serie al mejor de tres partidos, en la que el marcador global y la diferencia de goles no son criterios de desempate.

Por ello, el Inter Miami no necesita remontar los tres goles que recibió en el primer encuentro, sino conseguir una victoria por cualquier marcador para forzar un tercer partido que defina al equipo que avance a la siguiente ronda.

El ganador de la serie se enfrentará al New England Revolution o al Philadelphia Union en las Semifinales de la Conferencia Este, que se disputarán entre el 5 y el 6 de diciembre.