Jermaine Haley, Bronson Reed. Se comunicó este 27 de noviembre la muerte del luchador australiano, Jermaine Haley, mejor conocido como Bronson Reed en su paso por WWE. (@WWE/X)

WWE confirmó este viernes 27 de noviembre el fallecimiento de Jermaine Haley, mejor conocido como Bronson Reed, a los 38 años de edad debido a complicaciones médicas.

La compañía expresó sus condolencias a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo y aficionados, particularmente a su esposa Paige, quien actualmente se encuentra embarazada, y a su hija.

El luchador australiano se encontraba recuperándose de múltiples lesiones sufridas durante WWE Crown Jewel, evento celebrado a principios de noviembre en Arabia Saudita, que lo obligaron a permanecer hospitalizado durante varios días antes de regresar a casa.

¿De qué murió Bronson Reed, luchador de WWE?

Mediante un comunicado, WWE informó que Bronson Reed falleció durante este viernes 27 de noviembre debido a complicaciones médicas, aunque no precisó la causa exacta de su muerte.

“WWE está devastada al anunciar que Jermaine Haley, también conocido como Bronson Reed, falleció el día de hoy a los 38 años de edad debido a complicaciones médicas.

Jermaine fue una figura de enorme relevancia en WWE, pero, más importante aún, fue una persona extraordinaria, un hombre entregado a su familia y un compañero muy querido.

Nuestros pensamientos y más sinceras condolencias están con toda la familia de Jermaine, incluida su esposa Paige, quien está embarazada, su hija, así como con todos sus amigos, compañeros de trabajo y aficionados".

¿Qué le pasó a Bronson Reed durante WWE Crown Jewel 2026?

El pasado sábado 7 de noviembre, Bronson Reed intervino durante el enfrentamiento por el Campeonato Mundial en Parejas de WWE entre The Vision y la dupla conformada por Penta y Je’Von Evans. Durante su intervención, el australiano fue arrojado por Oba Femi desde la plataforma de entrada hacia un conjunto de mesas, lo cual le habría provocado múltiples lesiones.

De acuerdo con información difundida por Bryan Alvarez, de Wrestling Observer, y Fightful, el luchador sufrió varias fracturas de costillas y una laceración renal, por lo que tuvo que permanecer en Arabia Saudita para recibir atención médica.

WWE asignó personal de la compañía para acompañarlo durante su recuperación. Posteriormente, el pasado 18 de noviembre, Fightful confirmó que el australiano había regresado a casa. Sin embargo, nueve días después de eso, WWE anunció su fallecimiento.

¿Quién era Bronson Reed y cuál fue su trayectoria en WWE?

Jermaine Haley nació el 25 de agosto de 1988 en Australia y comenzó su carrera como luchador profesional en 2007. Durante más de una década compitió en diferentes empresas del circuito independiente bajo el nombre de Jonah Rock, antes de incorporarse a WWE.

El australiano se caracterizó por combinar su poderío físico con una sorprendente agilidad, además de popularizar su movimiento final conocido como Tsunami, un salto desde la tercera cuerda sobre sus oponentes.

Firmó con WWE en 2019 para incorporarse a NXT, donde conquistó el Campeonato Norteamericano en 2021 tras derrotar a Johnny Gargano. Ese mismo año salió de la compañía y posteriormente compitió en New Japan Pro-Wrestling e Impact Wrestling bajo el nombre de JONAH.

En 2022 regresó a WWE durante una edición de Monday Night RAW, en 2024 conquistó la Batalla Real en Memoria de André el Gigante y, en 2025, se incorporó a The Vision, agrupación encabezada inicialmente por Seth Rollins y Paul Heyman. Su fallecimiento pone fin a una trayectoria de casi 20 años en la lucha libre profesional.