WWE Survivor Series Houston. Rey Mysterio y Penta harán una aparición importante en el evento del sábado 28 de noviembre en el encuentro entre los equipos de México y Estados Unidos.

La lucha libre mexicana tendrá una importante representación este sábado 28 de noviembre, cuando se celebre la edición número 40 de WWE Survivor Series: WarGames 2026 en el Daikin Park de Houston, Texas, cuando se lleve a cabo el enfrentamiento entre el Team México, encabezado por Rey Mysterio, y el Team USA, liderado por Cody Rhodes, que marcará el regreso del tradicional combate de eliminación de cinco contra cinco.

¿A qué hora y dónde ver en vivo WWE Survivor Series 2026?

La función se llevará a cabo este sábado 28 de noviembre a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, en el Daikin Park de Houston, Texas, y podrá seguirse en vivo a través de la plataforma de streaming Netflix.

¿Quiénes conforman al Team México y Team USA para WWE Survivor Series 2026?

Integrantes del Team México:

Rey Mysterio (capitán): miembro del Salón de la Fama de WWE y uno de los máximos referentes de la lucha libre mexicana a nivel internacional.

miembro del Salón de la Fama de WWE y uno de los máximos referentes de la lucha libre mexicana a nivel internacional. Penta: campeón mundial en parejas de WWE y antiguo referente de Lucha Libre AAA y AEW.

campeón mundial en parejas de WWE y antiguo referente de Lucha Libre AAA y AEW. Rey Fénix: hermano de Penta y reconocido por su espectacular estilo de lucha aérea.

hermano de Penta y reconocido por su espectacular estilo de lucha aérea. Dragon Lee: exponente de la lucha libre mexicana con experiencia en CMLL, NJPW y WWE.

exponente de la lucha libre mexicana con experiencia en CMLL, NJPW y WWE. El Grande Americano: actual megacampeón de AAA y último integrante seleccionado por Rey Mysterio.

Integrantes del Team USA:

Cody Rhodes (capitán): una de las principales figuras de WWE y excampeón indiscutido de la compañía.

una de las principales figuras de WWE y excampeón indiscutido de la compañía. CM Punk: múltiple campeón mundial y uno de los luchadores más populares de su generación.

múltiple campeón mundial y uno de los luchadores más populares de su generación. Seth Rollins: múltiple campeón mundial y antiguo integrante de The Shield.

múltiple campeón mundial y antiguo integrante de The Shield. LA Knight: excampeón de Estados Unidos que destaca por su carisma y conexión con el público.

excampeón de Estados Unidos que destaca por su carisma y conexión con el público. Je’Von Evans: una de las jóvenes promesas de WWE y actual compañero de Penta como campeón mundial en parejas.

A diferencia de los combates de WarGames, el enfrentamiento entre México y Estados Unidos se disputará bajo el formato tradicional de eliminación. Los participantes podrán quedar eliminados por cuenta de tres, rendición, cuenta fuera del cuadrilátero o descalificación. El equipo ganador será aquel que consiga eliminar a la totalidad de los integrantes de la agrupación rival.

Cartelera completa de WWE Survivor Series: WarGames 2026

WarGames masculino: The Bloodline (Roman Reigns, Jey Uso, Jimmy Uso, Jacob Fatu y Solo Sikoa) vs. The 946 (Royce Keys, Carmelo Hayes, Cruz Montana, Bronco Nima y Lucien Price).

The Bloodline (Roman Reigns, Jey Uso, Jimmy Uso, Jacob Fatu y Solo Sikoa) vs. The 946 (Royce Keys, Carmelo Hayes, Cruz Montana, Bronco Nima y Lucien Price). WarGames femenino: Charlotte Flair, Stephanie Vaquer, Alexa Bliss, Tatum Paxley y Bayley vs. Jade Cargill, Michin y Fatal Influence (Jacy Jayne, Fallon Henley y Lainey Reid).

Charlotte Flair, Stephanie Vaquer, Alexa Bliss, Tatum Paxley y Bayley vs. Jade Cargill, Michin y Fatal Influence (Jacy Jayne, Fallon Henley y Lainey Reid). Combate tradicional de eliminación de cinco contra cinco: Team México vs. Team USA.

Team México vs. Team USA. Campeonato Mundial Femenino de WWE: Liv Morgan (campeona) vs. Becky Lynch.

Liv Morgan (campeona) vs. Becky Lynch. Apariciones especiales: The Rock y John Cena.

Los combates de WarGames se disputarán en dos cuadriláteros rodeados por una estructura de acero, a la que los integrantes de ambos equipos ingresarán de manera escalonada. Una vez que todos los participantes se encuentren dentro de la jaula, el enfrentamiento podrá definirse mediante cuenta de tres o rendición.

Igualmente, dentro del evento destacan el regreso de The Rock, quien celebrará el 30 aniversario de su debut en WWE, ocurrido precisamente durante Survivor Series de 1996 y la presencia de John Cena, quien continuará con la promoción del John Cena Classic, evento programado para el próximo 14 de diciembre.