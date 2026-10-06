Joaquín Niemann decidirá pronto su futuro ante la incertidumbre de LIV Golf

En busca de oportunidades. El chileno Joaquín Niemann ya contempla jugar en el Tour Europeo e intentar abrirse camino de retorno al PGA Tour. (Foto especial)

Ante la incertidumbre de cómo operará LIV Golf para la temporada 2027, el chileno Joaquín Niemann, capitán del equipo Torque GC, ya ha empezado a deshojar la margarita de continuar en la gira o empezar a buscar el camino de regreso al PGA Tour.

El talagantino ha revelado que contempla la posibilidad de dejar LIV Golf, jugar en el DP World Tour e intentar abrirse camino de vuelta al PGA Tour, esto tras ganar en fin de semana en Abierto de Chile.

“La verdad es que todavía estoy decidiendo qué hacer: si quedarme y creer en lo que está sucediendo en la liga (LIV Golf), o ir a jugar más en Europa y desde allí intentar llegar al PGA Tour”, dijo Niemann al diario chileno La Tercera. “Esas son mis dos opciones. Tendré que tomar una decisión en un par de semanas”.

Los jugadores LIV tienen como plazo hasta el 18 de octubre para decidir si desean comprometerse con LIV 2.0. Niemann, quien ostenta el récord de nueve victorias en LIV Golf ha admitido que está sopesando sus opciones.

El chileno que lidera al equipo Torque del que también son integrantes los mexicanos Carlos Ortiz y Abraham Ancer, acepta que el PGA Tour tiene normas que impiden un retorno inmediato. “Ellos tienen sus reglas y la verdad es que no se puede hacer nada”.

El comentario de Niemann llega en un momento crucial para LIV Golf desde que el Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita puso fin a su respaldo tras cinco años en la liga.

Actualmente LIV Golf corre contra el tiempo para conseguir un nuevo inversor para 2027 y años posteriores, con la firma de capital privado BC Partners lista para tomar las riendas del proyecto LIV 2.0.