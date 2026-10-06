Cristiano Ronaldo ¿Cristiano Ronaldo puso condiciones para regresar con Portugal? Estas serían las peticiones de ‘CR7’ (Foto de X)

Cristiano Ronaldo no volverá a portar la playera de la Selección de Portugal, y la repentina salida del astro luso ha dado mucho de qué hablar en el ámbito futbolístico. Sin embargo, no todo es un panorama en blanco y negro, ya que existe una posibilidad de que el delantero pueda regresar al combinado luso. Ante este escenario, el delantero puso al menos una condición clara para estar de vuelta y formar parte del equipo nacional.

¿Qué condiciones puso Cristiano Ronaldo para su regreso?

De acuerdo con reportes de la prensa portuguesa, el máximo referente de la selección lusa habría tomado una decisión sobre su futuro con el combinado nacional debido a un desacuerdo con el director técnico Jorge Jesus durante la presente Fecha FIFA.

El delantero portugués abandonó la concentración tras dejar en claro que no regresará mientras el estratega se mantenga al frente del banquillo.

La prensa lusitana señala que, derivado de la decisión tomada por el delantero previo al enfrentamiento contra Dinamarca, el director técnico Jorge Jesus habría recibido una serie de puntos clave para abordar durante su conferencia de prensa.

Entre las peticiones contempladas, se solicitaba que el entrenador elogiara la dedicación y el compromiso de CR7 con la selección de Portugal, además de ofrecerle una disculpa por haberlo puesto a calentar durante 30 minutos en el partido previo contra Noruega para finalmente dejarlo en la banca sin darle minutos de juego.

Cristiano Ronaldo vs. Jorge Jesus: el origen de la ruptura

Según información de medios portugueses y españoles, la relación entre Ronaldo y Jorge Jesus se habría roto por completo tras lo sucedido en el duelo entre Portugal y Noruega.

El hecho de haber realizado trabajos de calentamiento durante media hora sin ingresar al campo causó una molestia evidente en el jugador, quien llevó su desconcierto hasta los vestidores.

Posteriormente, en la conferencia de prensa, el estratega explicó que la ausencia de Cristiano en el terreno de juego respondió a una decisión estrictamente táctica y futbolística. Asimismo, el técnico señaló que el jugador se había puesto a disposición del grupo para asumir el rol que el cuerpo técnico determinara en favor del equipo.