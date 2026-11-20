Loma Golf Club en San Luis Potosí. Romina Palomeros tuvo una destacada actuación este viernes en la primera Copa Lauren Olivares. (FMG)

En el primer día de actividades de la primera Copa Lauren Olivares, Romina Palmeros logró un Hoyo en Uno en la categoría de 18 años y menores en el campo La Loma Club de Golf.

Palmeros logró la actuación más destacada en este evento que reúne a unos 300 jugadores, con el que el Comité Nacional Infantil Juvenil (CNIJ) de la Federación Mexicana de Golf (FMG) pone fin a su calendario de actividades 2026.

El Hoyo en Uno de Palmeros lo consiguió en el hoyo 17, y ello contribuyó para que terminara con un score de 68 golpes. Detrás de ella se encuentran Nazaret Guadalupe Núñez, del Club Campestre Villahermosa, y Alejandra Botaya, del Club Campestre El Campanario, ambas con un golpe bajo par.

En la misma categoría, pero rama varonil, Esteban Fuentes, de Las Cañadas Country Club, tomó el liderato con una ronda de cuatro bajo par, producto de seis birdies y dos bogeys.

Su actuación le permitió establecer una ventaja de cuatro golpes sobre Pol Lhelguen, de Bosque Real Country Club, y Jaime Escudero, del Club de Golf Avándaro, quienes comparten el segundo lugar con par de campo.

En la categoría 15 y menores femenil, Lola Carrizo, del Club de Golf La Herradura, fue la única jugadora en finalizar por debajo del par, con una sobresaliente ronda de seis bajo par. En la rama varonil, Mauricio Leyva García, del Club de Golf Chapultepec, y Santiago García Melo, del Campestre de Torreón, comparten el liderato con tarjetas de par de campo.

Una de las mejores rondas del viernes llegó en la categoría 12-13 años varonil, donde Nicolás Humphrey, del Club de Golf México, registró una espectacular tarjeta de ocho bajo par, con un eagle, siete birdies y un bogey. El resultado le permitió tomar una ventaja de cinco impactos sobre Mathiaz Calderón Tapia, quien ocupa el segundo lugar, con tres bajo par.

En la rama femenil, Arantza Calzada, de La Loma Club de Golf, encabeza la clasificación con un golpe sobre par, seguida de Isabela Tejeda, del Club Campestre de Puebla, con dos sobre par.

También hubo Hoyo en Uno entre los infantiles

En esa misma categoría, Andrés Huerta, del Club de Golf Malinalco, también embocó un Hoyo en Uno desde 140 yardas, con su fierro 8, en el Par 3 del 15.

En la categoría 10-11 años, Ana Paula Bastardo, del Club de Golf Lagunas de Miralta, lidera la rama femenil con tres sobre par, mientras que Leonardo Llamas, del Club de Golf San Gil, ocupa la primera posición varonil con uno bajo par.

Finalmente, en la categoría 8-9 años, Andrea Estrada, del Club de Golf México, encabeza la clasificación femenil con 39 golpes, mientras que Luis Máximo Díaz, del Club Campestre Cordobés, lidera la rama varonil con 31 impactos.

Tres sedes para un gran evento

La primera edición de este campeonato se disputa en tres sedes: La Loma Club de Golf, que recibe a la categoría 18 y menores; Club Campestre de San Luis, donde compiten las categorías 15 y menores, 12-13 años y 10-11 años; y Club de Golf Alquerías de Pozos, escenario de las categorías 8-9 años y 7 y menores.

La actividad continuará este sábado 21 de noviembre con la segunda ronda de competencia. El domingo 22 se disputará la jornada final y se conocerá a los campeones de esta competencia.