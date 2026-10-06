Alineación confirmada México vs. Chile: Rafa Márquez manda a la banca a Tala Rangel (Moisés Pablo Nava/Edgar Negrete Lira)

Con el encuentro ante la Selección Chilena Rafael Márquez terminará su jornada de partidos amistosos de la Fecha FIFA como Director Técnico de México, se espera que al fin alcance la victoria tras el empate con Colombia y Perú; además de la derrota ante Estados Unidos.

El último encuentro entre ambas selecciones terminó con un empate 2-2 en diciembre de 2021.

Alineación del partido México vs. Chile

La lista de los 11 jugadores que saldrán a la cancha para enfrentar a la Selección Chilena son los siguiente:

Álex Padilla.

Dagoberto Espinosa.

Israel Reyes.

Jesús Gallardo.

Everardo López.

Erik Lira.

Álvaro Fidalgo.

Obed Vargas.

Germán Berterame.

Armando González.

Roberto Alvarado.

Erick Lira portará la cinta de capitán en el encuentro.

Otro elemento que destaca en esta alineación es la ausencia de Raúl el “Tala” Rangel después de los errores cometidos en el partido con Estados Unidos que provocaron 3 anotaciones en nuestra contra.

¿Qué jugadores se bajaron antes de tiempo?

Debido a lesiones y problemas con sanciones en partidos previos 4 jugadores quedaron fuera del último partido amistoso de México.

Gilberto Mora.

Luis Romo.

Hirving Lozado.

Mateo Chávez (tarjeta roja).

¿Cuándo y dónde ver el partido?

El partido se jugará este martes 6 de octubre a las 20:30 horas en Los Angeles Memorial Coliseum.

Podrá verse a través de televisión abierta en el Canal 5 y Azteca 7, por televisión de cable en TUDN y; en las plataformas de Prime Video, Claro Sports, ViX.