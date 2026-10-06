El proyecto LIV 2.0 recibe una inversión de 300 millones de dólares

Aplazamiento. En la reestructuración de LIV, los jugadores tienen como fecha límite firmar a más tardar el 25 de octubre del presente año. (Foto especial)

La compañía BC Partners Credit anunció una inversión de 300 millones de dólares para el nuevo proyecto LIV 2.0 de golf programado para el 2027, después de que en agosto pasado el PIF Saudí dejó de auspiciar a LIV.

La inversión tiene como objetivo permitir que LIV Golf supere su proceso de reestructuración con una posición financiera sólida para la próxima temporada e ir sentando las bases para un nuevo modelo centrado en los equipos y propiedad de los jugadores, se informó a través de un comunicado.

De esta manera los jugadores de LIV podrán convertirse en accionistas tanto de la liga como de sus respectivos equipos, lo que les otorgará un interés financiero directo en el éxito futuro de la competencia.

Este anuncio de la entidad de crédito privado llega un mes después de que LIV comunicó la solicitud de bancarrota ante un tribunal de Nueva York y esbozó algunos de los ejes de su nuevo proyecto.

“Nuestro objetivo es facilitar que LIV Golf salga del proceso de reestructuración con una base financiera sólida y un impulso renovado hacia la temporada 2027”, afirmó Ted Goldthorpe, socio de crédito y director de crédito de BC Partners.

“Queremos que los jugadores participen de aquello que ayudan a construir. Ofrecer a los jugadores una participación real y efectiva en la propiedad de la liga y de los equipos representa una oportunidad única en el golf profesional, y alinea a todas las partes en torno al éxito a largo plazo del producto, tanto para el deporte como para los aficionados”, agregó.

Goldthorpe también invitó directamente a los jugadores de LIV a formar parte de la siguiente fase de la liga.

Se alarga el plazo para decidir continuar con LIV

Como parte del acuerdo modificado de apoyo a la reestructuración también ha aplazado casi dos semanas la fecha límite para que los jugadores firmen con LIV 2.0, trasladándola del 13 al 25 de octubre.

En tanto, resta esperar cuáles de las estrellas LIV se comprometerán con la liga para su próxima etapa y cuáles optarán por marcharse.

Scott O’Neil, director ejecutivo de LIV agradeció a BC Partners su compromiso. “Esta inversión supone un importante paso adelante para LIV Golf. Creemos firmemente en el futuro de esta liga y en la oportunidad de crear algo distintivo junto a nuestros jugadores”, dijo O’Neil.

La nueva financiación aún no es definitiva

No obstante, la financiación aún no es definitiva, ya que la inversión de BC Partners queda sujeta a la aprobación del Tribunal de Quiebras y a las condiciones habituales.

Entre las principales estrellas que aún no ha hablado sobre continuar ligados a LIV, están el español Jon Rahm y el estadounidense Bryson DeChambeau, quienes al igual que otros jugadores de la liga se han mantenido activos al competir en eventos de DP World Tour.