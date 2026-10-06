EXCLUSIVA | Alexis Vega da su versión del altercado en Metepec: “Ese señor comenzó a insultarme”

Alexis Vega El delantero del Toluca dio su versión de los hechos a LA CRÓNICA DE HOY tras altercado con automovilista en Metepec. (Crisanta Espinosa Aguilar)

Luego de que se difundiera un video en redes sociales donde aparece en una discusión con un conductor dentro de un estacionamiento en Metepec, Estado de México, Alexis Vega respondió en exclusiva a LA CRÓNICA DE HOY para explicar cómo ocurrieron los hechos y rechazar la versión de que él inició el altercado.

El futbolista del Toluca aseguró que la confrontación comenzó cuando el otro conductor le reclamó de manera agresiva mientras esperaba a su esposa y a su hija.

Alexis Vega explica cómo comenzó la discusión

A través de un mensaje enviado a LA CRÓNICA DE HOY, el atacante narró su versión de los hechos:

“Mi esposa estaba bajándose de la camioneta y este señor amargado empezó a gritarme ‘quítate, no tengo tu tiempo, p3ndejo’. Me estacionó, me bajó, esperó a mi esposa y bajó a su hija de un local. Se me quedó viendo como sorprendido de verme, se sube a la camioneta y le dice al señor ‘mira, ahí está Alexis Vega’.”

El delantero explicó que, tras identificarlo, el conductor volvió a bajar el vidrio de su vehículo para continuar con los insultos.

“Volvió a decirme de cosas. Le respondí de la misma manera y eso amargó todavía más la situación. Incluso las personas que trabajan en los locales escucharon todo lo que me dijo.”

Alexis Vega da su versión El futbolista del Toluca explicó qué pasó en el incidente con un automovilista en Metepec.

“Cuando vi que su hija grababa, dejé de responder”: Alexis Vega

Vega afirmó que decidió terminar la discusión al notar que la hija del conductor comenzó a grabar con su teléfono celular.

“Después ya no le dije nada porque me di cuenta de que su hija empezó a grabar y para qué darles más foco, que justo es lo que quisieron. Ahí está lo que realmente pasó.”

El futbolista cerró su mensaje señalando que no responsabiliza a terceros por la repercusión del video.

“No es mi culpa que la gente sea infeliz. Bendiciones a todos.”

LA CRÓNICA DE HOY publicó en exclusiva un video en redes sociales en el que Alexis Vega intercambia palabras con un conductor dentro de un estacionamiento de Metepec.

En las imágenes se observa una discusión verbal, aunque el altercado no escala a una agresión física.

#EXCLUSIVA |📍De acuerdo con el testimonio de un conductor compartido con La Crónica de Hoy, el futbolista del Toluca habría tenido un incidente en un estacionamiento luego de que se le solicitara mover su vehículo porque cerraba el paso. 🚗🗣️ Según la versión del testimonio, la situación no pasó a mayores, pero el futbolista aseguró que tenía la razón de estar ahí. #AlexisVega #FutbolMexicano #Metepec — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) October 6, 2026

Hasta el momento no existe información sobre denuncias, intervención de autoridades o sanciones derivadas del incidente.

El episodio ocurrió días después de que Alexis Vega anunciara su posible retiro de la Selección Mexicana, luego de quedar fuera de la primera convocatoria de Rafael Márquez como director técnico del Tricolor.