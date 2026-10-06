¿Qué pasará con FOX Sports? Un exconductor revela el futuro de la plataforma deportiva

FOX SPORTS Alex Blanco tocó el tema sobre cómo manejaron los medios el caso de Fox Sports. (Especial)

Fox Sports, la cadena que es propiedad de Grupo Lauman continúa en el ojo del huracán, luego del despido de varios colaboradores, ahora, el canal enfrenta una complicada situación.

¿Qué pasará con FOX Sports en México?

Luego de diversos rumores sobre una posible desaparición de FOX Sports, el conductor Alex Blanco habló sobre el futuro de la plataforma deportiva y asegura que el proyecto continúa.

Pero no continuará con el nombre que se le conoce actualmente, FOX Sports, sino explicó que sí cambiará el nombre actual de la plataforma en un futuro cercano.

De esta forma, el periodista deportivo tuvo una aparición en el Podcast ‘El Jefe y el Master’ en donde habló sobre el caso de FOX Sports y cómo serán los movimientos dentro de la empresa.

“No puedo decir todo lo que va a pasar. Sí sé lo del nombre, eso sí es cierto, porque el nombre va a cambiar, el proyecto sigue, esa es la idea, eso es lo que me han compartido, que va a seguir el proyecto”, declaró durante la entrevista en el Podcast.

¿Qué derechos de transmisión perdición FOX Sports en México?

Alex Blanco tocó el tema sobre cómo manejaron los medios este caso y dio una versión sobre lo que sucede.

“Mucho de lo que se publica, yo me trato de mantener al margen. A mí me da coraje que se publique tan a la ligera y, sobre todo, que haya comentarios de colegas, gente del medio, que pareciera que les da gusto”, explicó.

Así, la televisora perteneciente a Grupo Lauman tuvo cambios en su plantilla y operación, por lo que ha sido criticada.

Además, FOX Sports perdió derechos de transmisión de la Bundesliga, UEFA Champions League y hasta en un momento la NFL, por lo que tiene una barra programática llena de repeticiones.

Otro que dejó a FOX Sports fue Grupo Pachuca, equipo que prefirió emigrar a la plataforma Tubi para quedarse sin transmisiones en vivo dentro del canal deportivo y prácticamente tienen sólo eventos en vivo de opinión.