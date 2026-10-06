¿Dónde juega Nico Paz, favorito para heredar el 10 de Messi? Perfil de la esperanza argentina

Nico Paz. El jugador argentino se perfila para ser el heredero del número 10 que dejará Messi luego de su retiro internacional. (Wikimedia Commons/Creative Commons)

La despedida de Lionel Messi de la selección argentina abre una de las preguntas más simbólicas para la Albiceleste: ¿quién utilizará ahora la camiseta número 10? Aunque Lionel Scaloni todavía no ha designado oficialmente a un heredero, Nico Paz aparece entre los nombres con mayores posibilidades, acompañado por futbolistas como Franco Mastantuono, Thiago Almada, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández.

Paz atraviesa además un momento que fortalece su candidatura. Este martes 6 de octubre, durante el partido de despedida de Messi frente a Benín, el joven mediocampista marcó uno de los goles del triunfo argentino por 3-0, precisamente con asistencia del histórico número 10.

¿Dónde juega Nico Paz, el probable próximo 10 de la Albiceleste?

Nicolás Paz milita actualmente en el Como 1907 de la Serie A italiana, donde porta precisamente el número 10 y se desempeña como mediocampista ofensivo. Nació el 8 de septiembre de 2004 en Santa Cruz de Tenerife, España, por lo que actualmente tiene 22 años. Es hijo del exfutbolista argentino Pablo Paz, quien llegó a representar a la Albiceleste.

Su formación futbolística comenzó en Tenerife, pero a los 11 años ingresó a las categorías inferiores del Real Madrid. Con el conjunto español alcanzó el primer equipo antes de trasladarse al Como en 2024, una decisión que terminó siendo fundamental para obtener continuidad y desarrollar su potencial.

Cesc Fàbregas, el entrenador detrás del crecimiento de Nico Paz

Uno de los nombres fundamentales para entender su evolución es Cesc Fàbregas. El exmediocampista del Barcelona, Arsenal, Chelsea y la Selección Española dirige al Como y convirtió a Paz en uno de los pilares de su proyecto.

El propio Fàbregas ha destacado una de las principales virtudes del argentino: su capacidad para anticipar las jugadas. El Como recoge una descripción del entrenador según la cual Paz es un futbolista capaz de ver el juego segundos antes que los demás.

La influencia es reconocida también por el futbolista. Paz ha calificado a Fàbregas como el entrenador más importante de su carrera y ha destacado su papel tanto en su crecimiento individual como en la evolución colectiva del Como.

¿Cómo y en qué posición juega Nico Paz?

Paz es principalmente un mediapunta zurdo, aunque su versatilidad le permite desplazarse por distintos sectores del frente ofensivo. Puede recibir detrás del delantero, caer hacia las bandas o retrasar su posición para participar en la construcción.

En el sistema habitualmente utilizado por Fàbregas, el argentino encuentra espacios detrás del centrodelantero para recibir entre líneas. Desde ahí puede filtrar pases, abrir el campo hacia los laterales o buscar directamente el arco. A ello añade una importante capacidad de remate desde media distancia.

Su estilo combina control orientado, conducción, visión de juego, último pase y llegada al área. No es únicamente un enganche encargado de distribuir: también participa en la presión y recuperación del balón. Su movilidad resulta especialmente importante, pues después de soltar la pelota acostumbra continuar la jugada para ofrecer otra línea de pase.

Esas características han llevado a Fàbregas a construir parte del funcionamiento ofensivo del Como alrededor de él, buscando que reciba constantemente en posiciones desde las cuales pueda generar peligro.

Nico Paz y sus antecedentes con Argentina

Aunque nació en España y podía representar a dicho país, Paz eligió defender a Argentina. Su crecimiento en Italia terminó por convencer a Lionel Scaloni, quien paulatinamente lo incorporó al proyecto de la selección absoluta.

El mediocampista formó parte de la convocatoria argentina para el Mundial de 2026, aunque tuvo una participación limitada durante el torneo. Después de la Copa del Mundo, su importancia comenzó a aumentar como parte del proceso de renovación de la Albiceleste.

Una de sus actuaciones más destacadas llegó recientemente contra Bolivia. Scaloni lo colocó como titular y Paz respondió con un gol y una asistencia, mostrando capacidad para generar juego desde la frontal del área y asumir responsabilidades ofensivas.

Su consolidación continuó contra Benín, en la despedida internacional de Messi. Paz convirtió desde larga distancia después de recibir una asistencia del rosarino, una imagen especialmente simbólica ante el debate sobre quién deberá asumir mayores responsabilidades creativas en la nueva etapa de Argentina.

¿Nico Paz heredará el número 10 de Messi?

Más allá del dorsal, su presente explica por qué su nombre ha ganado fuerza para ser el heredero de la camiseta número 10. Con 22 años, experiencia mundialista, protagonismo en la Serie A y un papel cada vez mayor con Argentina, Paz reúne varias de las características que busca la Albiceleste para construir su siguiente generación.

Reemplazar a Messi resulta prácticamente imposible; asumir parte de las funciones futbolísticas que deja vacantes es otra historia. Y es ahí donde Nico Paz comienza a levantar la mano: zurdo, creativo, versátil y con capacidad goleadora, el número 10 del Como busca convertirse también en uno de los nuevos referentes de Argentina.