Prisca Awitti Tras una destacada trayectoria internacional, la judoka pone fin a su carrera deportiva y deja una huella imborrable en el deporte nacional. (CONADE)

La judoka mexicana Prisca Guadalupe Awiti Alcaraz anunció su retiro del deporte profesional, con lo que cierra una trayectoria que marcó un antes y un después en la historia del judo nacional, luego de conquistar la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024.

El 30 de julio de 2024 quedó grabado en la historia del deporte mexicano, cuando Awiti subió al podio olímpico en la categoría de -63 kilogramos, convirtiéndose en la primera mujer mexicana en conseguir una medalla olímpica en judo. Su actuación en París culminó con el segundo lugar, tras disputar la final ante la eslovena Andreja Leški.

¿Quién es Prisca Awiti, la medallista de plata mexicana?

Nacida el 20 de febrero de 1996 en Enfield, Londres, Inglaterra, de padre keniano y madre mexicana, Prisca Awitti encontró en el deporte una de sus grandes pasiones.

Inició su camino como gimnasta, pero, inspirada por su hermano Philip, se acercó al judo y comenzó su preparación en el Enfield Judo Club, junto con sus hermanos.

Formada académicamente en Ciencias del Deporte por la Universidad de Bath, en Inglaterra, en 2017 tomó la decisión de representar a México en competencias internacionales y, cinco años después, estableció su residencia en el país, fortaleciendo su vínculo con sus raíces maternas, originarias de León, Guanajuato.

A lo largo de su carrera, Prisca Awiti construyó un importante palmarés internacional. En 2021 y 2023 obtuvo medallas de plata en el Campeonato Panamericano de Judo, mientras que en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 conquistó el bronce, resultados que consolidaron su presencia entre las principales exponentes del continente.

¿Por qué se retira la judoca Prisca Awitti?

Su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024 representó la culminación de años de preparación, disciplina y esfuerzo. Sin embargo, fue en la capital francesa donde escribió su nombre en la historia del deporte nacional al alcanzar una hazaña inédita para el judo mexicano.

Con su retiro, Prisca Awiti cierra una etapa como atleta de alto rendimiento, pero deja un legado que trasciende las medallas: abrió camino para nuevas generaciones y demostró que México puede alcanzar la excelencia en disciplinas que buscan consolidarse en el escenario olímpico.

Hasta el momento, Prisca Awitti no dio una conferencia de prensa o un comunicado donde explique el por qué de su retiro de forma repentina del deporte federado.

Su nombre permanecerá ligado a uno de los momentos más importantes del deporte mexicano y a una medalla que inspiró a todo un país.