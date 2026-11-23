Partidos del Mundial Femenil 2031 México busca el doble de partidos en terreno nacional que los 13 encuentros recibidos en la Copa Mundial 2026.

México busca tener una participación más amplia en la organización de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2031, luego de confirmarse que desempeñará el papel de anfitrión junto a Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica.

De acuerdo con la propuesta presentada por la Federación Mexicana de Futbol (FMF), se pretende superar los 13 encuentros que se disputaron en México durante el Mundial varonil de 2026 y aprovechar esta oportunidad para impulsar el crecimiento del futbol femenil en el país.

Partidos del Mundial Femenil 2031 que podrían jugarse en México: ¿cuántos encuentros solicita la FMF?

Tras el anuncio de que México volverá a albergar un Mundial de Futbol en su territorio, la FMF presentó una iniciativa con la que buscará obtener más de 26 partidos de la Copa Mundial Femenil 2031, cifra que representa más del doble de los 13 encuentros recibidos a mediados de este año cuando el país compartió el alojamiento del torneo masculino con Canadá y Estados Unidos.

Es el turno del futbol femenil. En 2031 México será nuevamente sede de una Copa del Mundo. 🏆 https://t.co/0QLnkfNi6a — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) November 23, 2026

Esta propuesta cobra mayor relevancia al tratarse de una edición de dimensión histórica, ya que el Mundial Femenil contará con 48 selecciones participantes y un total de 104 partidos, distribuidos entre los cuatro países organizadores.

No obstante, la Federación Mexicana de Futbol explicó que la distribución de los encuentros todavía está pendiente y será la FIFA quien determine el número de partidos que corresponderán a cada país, así como las ciudades que los recibirán una vez que se realicen las visitas técnicas y las evaluaciones de infraestructura.

Como parte de los argumentos en su propuesta, México destacó el crecimiento de la Liga MX Femenil, creada en 2017, y señaló que 61 jugadoras debutaron durante 2025 en la competencia. Al mismo tiempo, el organismo busca que una mayor cantidad de partidos del Mundial Femenil 2031 permita impulsar la categoría en el país, generando nuevas oportunidades para las niñas y jóvenes interesadas.

¿Qué ciudades y estadios de México podrían recibir partidos del Mundial Femenil 2031?

Como parte de la propuesta mexicana para organizar la Copa del Mundo femenil en el país, se contemplan cuatro estadios distribuidos en distintas ciudades de México. Tres de ellos ya formaron parte del Mundial FIFA 2026 de la categoría masculina, mientras que el cuarto representa una nueva alternativa.

Entre los inmuebles que aparecen en la iniciativa presentada por México, se encuentran:

Ciudad de México, Estadio Banorte .

. Guadalajara, Estadio Akron .

. Monterrey, Estadio BBVA .

. Torreón, Territorio Santos Modelo (Estadio Corona).

Información difundida en redes sociales y medios locales también consideran el Estadio Corregidora de Querétaro como probable escenario mundialista para el torneo femenil, no obstante, ninguno de estos recintos deportivos tiene asegurada su participación.

Antes de cualquier confirmación, la FIFA deberá realizar visitas técnicas para revisar las condiciones de cada inmueble y determinar cuáles cumplen con los requisitos para albergar encuentros de este nivel.