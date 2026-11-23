Liga MX Apertura 2026 Se definen los cuartos de final para la liguilla. (cuartoscuro)

La Fase Eliminatoria de la Liga MX ha llegado. Los cuartos de final de la liguilla quedaron definidos y los encuentros de ida y vuelta comenzarán esta semana. Conoce cómo quedaron y cuándo serán.

¿Cómo se definieron los cuartos de final de la Liga MX?

Los últimos encuentros de la Fase Regular fueron claves para definir la liguilla.

Con la victoria 1-0 de Guadlajara contra Cruz Azul en el Estadio Akron, las Chivas se posicionaron como primero en la tabla, con 33 puntos frente a los 32 de los cementeros. En tercer lugar quedó el América con 30 puntos tras perder contra Tigres. La tabla la completan Atlas (28 puntos), Toluca (27 puntos), Monterrey (27 puntos), León 26 (puntos) y Pachuca (25 puntos).

También al último momento se definió la entrada de Pachuca y León a la liguilla. Pachuca lo logró con una derrota contra el Toluca, mientras que León quebrantó las esperanzas de Santos con un 2-1. Ambos se terminaron de definir por diferencia de goles que dejó fuera no sólo a Santos sino también a Tijuana.

Los cuartos de final se jugarán esta semana. Las semifinales se llevarán a cabo el 2, 3, 5 y 6 de diciembre. La final estaría programada para el 10 y 13 de diciembre pero se recorrería al 24 y 27 si Toluca avanza en la Copa Intercontinental.

Fechas y horarios para los cuartos de final de la Liga MX

Partidos de Ida:

Miércoles 25 de noviembre

Toluca vs Atlas - Estadio Nemesio Diez - 19:00 horas

Monterrey vs América - Estadio BBVA - 21:10 horas

Jueves 26 de noviembre

Pachuca vs Guadalajara - Estadio Hidalgo - 19:00 horas

León vs Cruz Azul - Estadio León - 21:10 horas

Partidos de vuelta:

Sábado 28 de noviembre

Atlas vs Toluca - Estadio Jalisco - 19:00 horas

América vs Monterrey - Estadio Banorte - 21:10 horas

Domingo 29 de noviembre de noviembre