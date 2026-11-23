La Fase Eliminatoria de la Liga MX ha llegado. Los cuartos de final de la liguilla quedaron definidos y los encuentros de ida y vuelta comenzarán esta semana. Conoce cómo quedaron y cuándo serán.
¿Cómo se definieron los cuartos de final de la Liga MX?
Los últimos encuentros de la Fase Regular fueron claves para definir la liguilla.
Con la victoria 1-0 de Guadlajara contra Cruz Azul en el Estadio Akron, las Chivas se posicionaron como primero en la tabla, con 33 puntos frente a los 32 de los cementeros. En tercer lugar quedó el América con 30 puntos tras perder contra Tigres. La tabla la completan Atlas (28 puntos), Toluca (27 puntos), Monterrey (27 puntos), León 26 (puntos) y Pachuca (25 puntos).
También al último momento se definió la entrada de Pachuca y León a la liguilla. Pachuca lo logró con una derrota contra el Toluca, mientras que León quebrantó las esperanzas de Santos con un 2-1. Ambos se terminaron de definir por diferencia de goles que dejó fuera no sólo a Santos sino también a Tijuana.
Los cuartos de final se jugarán esta semana. Las semifinales se llevarán a cabo el 2, 3, 5 y 6 de diciembre. La final estaría programada para el 10 y 13 de diciembre pero se recorrería al 24 y 27 si Toluca avanza en la Copa Intercontinental.
Fechas y horarios para los cuartos de final de la Liga MX
Partidos de Ida:
Miércoles 25 de noviembre
- Toluca vs Atlas - Estadio Nemesio Diez - 19:00 horas
- Monterrey vs América - Estadio BBVA - 21:10 horas
Jueves 26 de noviembre
- Pachuca vs Guadalajara - Estadio Hidalgo - 19:00 horas
- León vs Cruz Azul - Estadio León - 21:10 horas
Partidos de vuelta:
Sábado 28 de noviembre
- Atlas vs Toluca - Estadio Jalisco - 19:00 horas
- América vs Monterrey - Estadio Banorte - 21:10 horas
Domingo 29 de noviembre de noviembre
- Guadalajara vs Pachuca - Estadio Akron - 19:07 horas
- Cruz Azul vs León - Estadio Banorte - 21:00 horas