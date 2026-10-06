El último discurso de Messi con la Selección de Argentina: “Me toca vivir el día más triste de mi carrera”

Despedida de Messi El 10 argentino dedicó un mensaje en su último partido con la Selección (Juan Ignacio Roncoroni/EFE)

Lionel Messi vivió una de las noches más emotivas de su carrera con la Selección de Argentina. Después de la victoria 3-0 ante Benín, en Buenos Aires, el capitán argentino confirmó el peso emocional de un momento que durante años pareció lejano.

Marcó de penalti, participó con dos asistencias y cerró la jornada con un discurso en el que habló de su familia, sus compañeros, los títulos conquistados y el vínculo con la camiseta albiceleste.

Con 126 goles y más de dos décadas defendiendo a Argentina, Messi convirtió su despedida en una mirada hacia atrás. Recordó los momentos de sufrimiento, las derrotas que precedieron a los grandes triunfos y el sueño que finalmente pudo cumplir al convertirse en campeón del mundo. Al final, las palabras cedieron ante las lágrimas y una certeza difícil de asimilar para el propio futbolista. Ya no quería dejar la cancha.

Despedida de Messi

El 10 argentino reconoció que despedirse de la selección representaba uno de los momentos más dolorosos de su carrera, especialmente después de haber construido durante tantos años una relación con la camiseta argentina.

El futbolista recordó que, incluso durante los momentos más complicados, nunca dejó de luchar por permanecer en la selección. Vestir esa camiseta durante más de 20 años representó para él una experiencia que calificó como extraordinaria y que, pese al sufrimiento vivido, habría querido prolongar durante toda su vida.

Messi recordó que durante mucho tiempo existió un objetivo compartido con todo un país, volver a conquistar el Mundial.

El momento más emotivo llegó cuando Messi habló directamente de lo que significaba dejar la selección. Reconoció que extrañaría jugar con Argentina, defender sus colores y compartir la cancha con quienes durante tantos años fueron parte de su historia.

Discurso de despedida de Messi completo

“Obviamente, en lo primero que pienso es en mi viejo; no me queda más que agradecer. La carta de despedida fue mucho para mí. Vestir esta camiseta por más de 20 años, incluso en los peores momentos que hemos pasado... nunca dejé de luchar, de pelear, de dar el máximo, de creer y de querer estar siempre. No dejaba de ser un dolor muy grande, pero te juro, les juro que me gustaría venir toda la vida, porque la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar. Jugar en la selección argentina es lo más hermoso que hay.

Como dije, si bien quisiera estar toda la vida acá, siento que es el momento, la última oportunidad. Ya fue demasiado todo lo que me tocó vivir. Tuvimos el sueño de cumplir el objetivo mío y de todo el país: volver a ser campeones del mundo.

En el último Mundial estuvimos muy cerca y la verdad es que nos pasaron cosas raras. Dimos todo. El partido contra Inglaterra fue un desgaste muy grande para nosotros a nivel físico y emocional; nos desgastamos muchísimo. La realidad es que lo peleamos como siempre, como lo dijimos con todos los compañeros con los que me tocó pasar y compartir, no solo con los de esta época, sino también con los que estuvieron en etapas donde no se nos dio. Lamentablemente no pudimos concretarlo antes, pero estuvimos cerquita. Un reconocimiento a todos los compañeros que siempre trabajaron y lo dieron todo.

Agradecer a mis compañeros, obviamente, por todo este tiempo que pudimos compartir con este grupo, que fue mucho. Me hicieron cumplir el sueño que tenía desde chiquito: ser campeón del mundo, ganar la Copa América, la Finalissima y todo lo que jugamos. Fue un orgullo enorme para mí compartir dentro y fuera de la cancha con un grupo que salía a competir contra cualquiera y se dejaba la vida.

Seguramente me olvidaré de muchas cosas que me gustaría decirles, pero es un momento muy difícil para mí y voy a extrañar muchísimo jugar acá. Tuve la suerte de recorrer todo el país jugando en todos lados, y siempre recibí un cariño enorme de todos, desde el inicio hasta el final. No tengo más que agradecimiento por todo lo que me tocó vivir.

Agradezco a la gente que estuvo en todo este tiempo. Donde fui, siempre había canchas llenas, ya fuera un Mundial o la Copa América; estaban en todos lados haciendo un esfuerzo enorme, sabiendo lo difícil que es llegar a las canchas en los Mundiales para acompañarnos. Siempre lo dijimos en todos lados.

En este lugar me tocó vivir uno de los días más felices de mi carrera, que fue cuando volvimos a jugar el primer partido después del Mundial, tras haber salido campeones. Ese día nunca lo voy a olvidar. Todo fue hermoso, hasta el día de hoy. Lo que viví en todos lados, junto a mi familia, fue algo espectacular. Así que muchísimas gracias nuevamente.

Hoy seguramente me toca vivir el día más triste de mi carrera, que es cuando le digo adiós a la selección, adiós a todos ustedes. Los voy a extrañar; voy a extrañar defender los colores de la selección. Pero hoy voy a estar apoyando como un hincha más junto a todos estos chicos, y a todo lo que venga.

Quedó más que demostrado que cuando nos juntamos y estamos unidos, somos más fuertes que cualquiera. Van a venir momentos duros, porque no es normal ganar todo lo que se logró en este tiempo. Hay gente que quiere ver mal a la selección y no hay que darles el gusto. En los momentos duros, en las metas difíciles, es cuando más unido debe estar el grupo para poder salir adelante. Cuando el grupo es fuerte, nada nos detiene, y por eso conseguimos todo lo que conseguimos.

No quiero dejar la cancha, los voy a extrañar. Los quiero. Soy un agradecido a Dios por ser argentino y por haber cumplido este sueño con todos ustedes. Los quiero mucho"