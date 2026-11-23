Chivas vs Pachuca: fechas y horarios de los cuartos de final de la Liga MX Chivas y Pachuca se volverán a ver las caras después del partido de la Jornada 4 que terminó en empate. Ambos buscarán un boleto a la semifinal del torneo. (Fernando Carranza García)

Con el término de la última jornada de la temporada regular del torneo Apertura 2026, ya están pactados los encuentros para los cuartos de final de la Liguilla con los ocho equipos clasificados.

Los partidos de ida se jugarán el miércoles 25 y jueves 26 de noviembre, mientras que la vuelta tendrá lugar el sábado 28 y domingo 29 del mismo mes.

Chivas vs. Pachuca: ¿Cuándo serán sus partidos de la Liguilla?

Tras vencer a Cruz Azul en la Jornada 17, Guadalajara logró quedarse con el puesto número uno del torneo; y con la victoria ante Toluca, Pachuca se quedó con el último lugar de la Liguilla. Lo que dejó agendado su partido en los cuartos de final.

Chivas y Tuzos se enfrentarán por un boleto a las semifinales del Apertura 2026 con dos partidos, en el siguiente calendario y horario:

Ida : jueves 26 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Hidalgo, casa de Pachuca.

: jueves en el Estadio Hidalgo, casa de Pachuca. Vuelta: domingo 29 de noviembre a las 19:07 horas en el Estadio Akron, casa del Guadalajara.

Hasta el momento, no hay información oficial sobre la transmisión de los encuentros. Se espera que el partido de vuelta se transmitido por la plataforma de Amazon Prime Video.

Resultado de su último partido

La última vez que ambos equipos se vieron la cara fue durante la Jornada 4 de este torneo, el marcador terminó en empate con anotaciones de sus respectivos delanteros.

El primer equipo en pegar fue el de los Rojiblancos, con gol del Roberto ‘Piojo’ Alvarado en el minuto 3, el cual se mantuvo así hasta el minuto 79; donde el arbitraje marcó un penal a favor de los Tuzos. Salomón Rondón, delantero que se designó para patear, logró anotar el gol del empate.

De acuerdo con estadísticas del partido, Chivas tuvo mayor posesión del balón, concretó más pases y ejerció menos faltas al rival; no obstante, los Tuzos tuvieron más remates y tiros de esquina en el encuentro.

¿Qué pasa si el marcador global termina empatado?

En caso de que el partido de cuartos de final termine en empate, tras la ida y vuelta, el equipo que avanzará a finales será el que haya terminado en mejor posición en la temporada regular. Es decir, Chivas pasaría automáticamente a la siguiente etapa del torneo.

El reglamento de la Liga MX, establece que en cuartos de final y semifinales no hay prórroga de tiempo ni tanda de penales; asimismo, los goles anotados en casa o fuera de ella tampoco son criterio de desempate. En el único escenario en el que se permite el tiempo adicional y penales es en la gran final.