América vs Monterrey. Águilas y Rayados se estarán enfrentando en los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX. (Cuartoscuro y MexSport)

Llegó la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX y América estará enfrentando a los Rayados en un cruce que se definió luego de que el Monterrey lograra obtener el triunfo en territorio capitalino en contra de los Pumas de la UNAM y alcanzara la sexta posición y que el América cerrara el torneo con una derrota, perdiendo por 1-0 ante los Tigres de la UANL, lo que posteriormente resultó en un tercer lugar, producto del resultado entre Cruz Azul y Chivas, donde el Rebaño Sagrado se impuso a La Máquina.

¿Cuándo se enfrentarán América y Monterrey y dónde ver los partidos de cuartos de final de la Liga MX?

El encuentro de ida se disputará en casa de los Rayados del Monterrey, el Estadio BBVA, el próximo miércoles 25 de noviembre a las 21:10 horas. El conjunto regiomontano buscará usar la localía para llevarse un resultado favorable a tierras capitalinas.

La vuelta será el sábado 28 de noviembre en punto de las 21:10 horas desde el Estadio Banorte. América tendrá que aprovechar el peso del Azteca para imponerse a los Rayados y cerrar la serie, en donde un marcador global con empate también los favorece gracias a su posición en la tabla general.

Ambos encuentros serán transmitidos por Canal 5 en televisión abierta, TUDN en televisión de paga y ViX por medio de streaming.

América y Monterrey, un cruce clásico en fases finales para ambos equipos

En los últimos 10 años, América y Monterrey han sembrado una rivalidad dentro de fases finales en torneos locales e internacionales en los últimos diez años, en donde en Liguillas, la marca registrada ha sido favorable para los Rayados, cuando en cuatro ocasiones, en tres de ellas han salido victoriosos los del norte, con una de ellas saliendo campeones, en la final del Apertura 2019, coronándose en el Estadio Azteca luego de ganar en penales por 2-4.

Por su parte, para las Águilas, en la única ocasión que lograron vencer al Monterrey, terminaron por cosechar su tercer campeonato consecutivo, esto en el Apertura 2024, imponiéndose con un marcador global de 3 goles a 2 en el Estadio BBVA.

Clausura 2016 : Monterrey 4-3 América. Semifinales.

: 4-3 América. Semifinales. Apertura 2019 : América 3-3 Monterrey , 2-4 en penales. Final.

: América 3-3 , 2-4 en penales. Final. Apertura 2024 : Monterrey 2-3 América . Final.

: Monterrey 2-3 . Final. Apertura 2025: América 2-3 Monterrey. Cuartos de Final.

En otros torneos, la historia no ha sido muy distinta y es que en otras tres ocasiones que se han enfrentado ambos equipos en cruces de eliminación directa, los Rayados de Monterrey triunfaron en todas las veces, siendo campeones en una de estos enfrentamientos.

En la Copa MX de 2017, Monterrey llevó hasta los penales su serie de semifinales con el América, terminando ganando por 3 goles a 0 en la tanda. Luego, en la final de Concachampions de 2021, el Monterrey se impuso por la mínima al América en el Estadio BBVA. Finalmente, en la Leagues Cup 2026, Monterrey pasó a la final del torneo luego de llevar una vez más la serie a los tiros penales, en donde el conjunto regiomontano ganó por 5 goles a 4.

Copa MX 2017: Monterrey 0-0 América, 3-0 en penales. Semifinal.

0-0 América, 3-0 en penales. Semifinal. Concachampions 2021: Monterrey 1-0 América. Final.

1-0 América. Final. Leagues Cup 2026: Monterrey 2-2 América, 5-4 en penales. Semifinal.

¿Cómo llegan América y Monterrey a su cruce de cuartos de final en el Apertura 2026?

El América llega a los cuartos de final del Apertura 2026 como tercer lugar de la tabla general, con 30 puntos, producto de ocho victorias, seis empates y tres derrotas. Sin embargo, el conjunto dirigido por Guillermo Almada atraviesa un momento complicado, pues acumula cinco partidos consecutivos sin ganar, con tres empates y dos derrotas. Las Águilas cerraron la fase regular con una caída por 1-0 frente a Tigres, resultado que les impidió disputar el liderato del campeonato y evidenció las dificultades que han enfrentado durante las últimas jornadas.

Por su parte, Monterrey terminó en la sexta posición con 27 unidades, tras registrar ocho triunfos, tres empates y seis derrotas. Los dirigidos por Matías Almeyda consiguieron su clasificación en la última jornada, después de derrotar 2-0 a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario, gracias a un doblete de Luca Orellano. El resultado permitió a los regiomontanos asegurar su participación en la Liguilla y llegar con una victoria a su enfrentamiento ante los azulcremas.

Durante la fase regular, ambos equipos se enfrentaron en la Jornada 11, cuando empataron 1-1 en el Estadio Banorte, con anotaciones de Santiago Bueno para América y Diego Rossi para Monterrey.