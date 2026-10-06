WBC se pone los guantes rosas: así es su campaña contra el cáncer de mama

Gorra del WBC contra el cáncer de mama. La gorra forma parte de la campaña del WBC de concientización sobre la prevención del cáncer de mama. (WBC)

El rosa vuelve a subir al ring. En el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, el Consejo Mundial de Boxeo (WBC) presentó su campaña de concientización de 2026, con la que invita a la comunidad del boxeo a “ponerse los guantes rosas” y difundir la importancia de detectar oportunamente esta enfermedad.

La iniciativa se desarrollará durante octubre y contempla la participación de campeones, entrenadores y otros integrantes de la familia del boxeo para llevar mensajes de prevención a diferentes partes del mundo. El organismo presidido por Mauricio Sulaimán también ha adoptado simbólicamente el color rosa, tradicionalmente asociado con la lucha contra el cáncer de mama.

¿En qué consiste la campaña del WBC contra el cáncer de mama?

La estrategia tiene como principal objetivo crear conciencia sobre la detección temprana, además de incentivar a las personas a mantenerse atentas a cambios en su cuerpo y acudir con profesionales de la salud cuando identifiquen alguna señal de alerta.

Durante el tradicional Martes de Café del WBC, celebrado este 6 de octubre, se presentó un video dedicado precisamente a la importancia de la detección oportuna. Sulaimán pidió a los asistentes conocer su cuerpo, prestar atención a cualquier cambio y buscar atención médica cuando sea necesario.

El organismo utiliza los guantes rosas como uno de los principales símbolos de la campaña, representando la solidaridad con quienes enfrentan la enfermedad y la necesidad de actuar para favorecer su detección temprana. La iniciativa forma parte de las actividades de responsabilidad social que el Consejo ha impulsado durante años dentro y fuera del boxeo.

Palabras de Mauricio Sulaimán sobre el Cáncer de Mama y su prevención

Respecto al tema, el presidente del WBC, Mauricio Sulaimán, habló sobre el tema, haciendo especial énfasis en la importancia de la autoexploración. Igualmente, el dirigente enumeró de qué forma se ha vestido de rosa la organización, con vestimenta de réferis, cinturones especiales, además de los guantes de color rosa.

“Si vieron la pelea del WTC, el réferi traía ya su camisa rosa, los listones (rosas)- Y constantemente estar en redes sociales (hablando del tema) o en cualquier foro que se pueda promover que nos cuidemos”.

Del mismo modo, Sulaimán aprovechó para mencionar que esta enfermedad no es exclusiva de las mujeres, por lo que es pertinente mantener la concientización entre todas las personas para poder evitar alguna complicación derivada del cáncer de mama.

“El cáncer de mama no es exclusivo para las mujeres y es muy fácil hacerse autoexploraciones constantes. No nada más en la zona (del pecho), en cualquier parte del cuerpo, porque el cáncer de piel te puede salir con un ”granito” que ni sientes y si lo captas temprano tienes mucha posibilidad de superarlo".

El boxeo se suma al Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama

La campaña coincide con las actividades internacionales realizadas durante octubre y con el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, conmemorado el 19 de octubre, fecha utilizada para reforzar los mensajes de prevención, conocimiento de los factores de riesgo y detección temprana.

Cifras preliminares del INEGI contabilizaron 8 mil 125 defunciones femeninas por cáncer de mama durante 2025, mientras que el nuevo Protocolo Nacional de Atención Médica señala que la enfermedad presenta una incidencia aproximada de 39.9 casos por cada 100 mil habitantes. Además, entre 64% y 72.8% de las pacientes son diagnosticadas en etapas clínicas II y III, mientras que hasta 17.5% de los casos corresponde a mujeres menores de 40 años.

En México, la prevención y el diagnóstico oportuno también forman parte de las prioridades sanitarias. En mayo de 2026, la Secretaría de Salud presentó el Protocolo Nacional de Atención Médica de Cáncer de Mama, destinado a homologar criterios clínicos, fortalecer la atención inicial y reducir los tiempos de diagnóstico y tratamiento.