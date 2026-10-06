Yamamoto brilla en el montículo y deja a Dodgers a una victoria de avanzar a la SCLN

En el Truist Park. El lanzador Yoshinobu Yamamoto se convirtió en el tercer lanzador nacido en Japón en alcanzar los 10 ponches en un juego de postemporada. (MLB)

Yoshinobu Yamamoto lanzó siete innings en la victoria de Dodgers de Los Ángeles por 3-1 sobre los Bravos de Atlanta en el Truist Park, dejando al equipo angelino a un triunfo de avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Los 10 ponches de Yamamoto representaron la mayor cantidad de su carrera en postemporada, superando su marca anterior de nueve en el Juego 2 de la Serie del Comodín de la Liga Nacional del año pasado.

Yamamoto se convirtió en el primer lanzador de los Dodgers con una apertura de postemporada de al menos siete innings, 10 ponches y una carrera permitida o menos desde Blake Snell en el Juego 1 de la Serie del Comodín de la Liga Nacional del 2025.

Además, es el tercer lanzador nacido en Japón en alcanzar los 10 ponches en un juego de postemporada, uniéndose a Shohei Ohtani (Juego 4 de la SCLN del 2025) y Hiroki Kuroda (Juego 2 de la SCLA del 2012).

Después de tres innings en blanco en un cerrado duelo de pitcheo, los Dodgers tomaron el control con un par de jonrones en el cuarto episodio ante el as de los Bravos, Chris Sale.

El puertorriqueño Enrique “Kike” Hernández encendió la chispa inicial al conectar un jonrón de dos carreras de 406 pies hacia el jardín izquierdo, rompiendo el cero y poniendo a Los Ángeles en la pizarra.

Apenas dos bateadores después, Freddie Freeman cobró revancha con su dulce swing. Luego de que el jardinero izquierdo, el hondureño Mauricio Dubón, le robara un posible vuelacercas en el tercer inning, Freeman se aseguró de no dejar dudas en su siguiente visita al plato, disparando un bambinazo en solitario profundo hacia el jardín derecho-central para ampliar la ventaja a 3-0.

Mauricio Dubón pegó un sencillo con línea a jardinero izquierdo, y siguió avanzando con la llegada de Lane Thomas, Austin Riley y Rowdy Téllez. Finalmente, Drake Baldwin pegó un rodado, permitiendo la anotación de Dubón y el 3-1.