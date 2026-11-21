Santos vs. León Horario, canal, cómo y dónde ver la Liga MX en vivo (Instagram @clubsantos / @clubleon_oficial)

El día de hoy se realizará uno de los enfrentamientos que definirán qué equipos llegarán a la Liguilla. Como parte de la última jornada del Apertura 2026, hoy Santos Laguna recibirá a León para cerrar el torneo en un encuentro en el que se disputará el boleto a la fiesta grande del fútbol mexicano

Horarios y dónde ver en vivo el partido Santos vs. León

Este sábado 21 de noviembre de 2026 se disputará el encuentro entre León y Santos Laguna en el Estadio Corona en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México. Será un partido que promete mucha emoción para los aficionados, quienes podrán disfrutar de su transmisión completamente en vivo a través de plataformas de streaming.

¿Cuándo?: Sábado 21 de noviembre de 2026.

Sábado 21 de noviembre de 2026. Dónde: Estadio Corona, Torreón.

Estadio Corona, Torreón. Horario: A las 17:00 horas.

A las 17:00 horas. Transmisión: ESPN, Disney+ y ViX Premium

¿Cómo llegan Santos vs. León al partido de hoy?

Este será un partido emocionante para los aficionados de ambos equipos, ya que hoy se definirá quién de los dos obtiene su pase a la Liguilla. Mientras que Santos se encuentra en el lugar 7.° de la tabla de posiciones con 25 puntos, si gana esta noche aseguraría su clasificación a la Liguilla.

Por otro lado, León tiene un panorama más complicado, puesto que, tras empatar ante Chivas, está en el lugar 9.° con 23 puntos, por lo que si pierde, estaría oficialmente fuera de la Liguilla.

Posible alineación Santos vs. León en el partido de hoy

Las posibles alineaciones para el partido de Santos vs. León serían las siguientes:

Santos Laguna

Carlos Acevedo

Mauricio Cuevas

Franco Prado

Felipe Sánchez

Jonathan Pérez

Emmanuel Echeverría

Fran Villalba

Facundo Cáseres

Ezequiel Bullaude

Esteban Lozano

Eduardo Aguirre

León