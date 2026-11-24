Gignac El artillero francés anotó 219 goles con los Tigres, club en el que militó 11 años. (Mexsport)

André-Pierre Gignac es un referente del futbol nacional, luego de salir de los Tigres de la UANL, ahora, el delantero quiere continuar con su carrera en el futbol, pero no quiere salir de Monterrey.

¿Gignac se retira del futbol?

Así es, Gignac dijo que no se retira del futbol aún, por lo que quiere mantenerse en la cancha y espera que algún equipo lo fiche, pero no quiere salir de Monterrey, ya que se siente cómodo en esa zona del país.

A pesar de tener propuestas de otros clubes, le cuesta salir de Monterrey, por lo que analiza algunas opciones que tiene en puerta para continuar con su carrera en el balompié.

Esto lo dijo en La Hora de Willie en RG La Deportiva, por lo que el delantero francés señaló que en 2027 definirá el rumbo de su carrera, pero lo más probable es que no se retire.

¿En qué equipo jugará Gignac el próximo torneo?

Gignac está sin club en este momento, se dedicó a la apertura y seguimiento de su restaurant, así como la creación de la Copa Diez, un torneo que suma más de 100 equipos.

“Tengo tres o cuatro cosas para enero, por eso no he hablado nada al respecto porque todavía no sé. Cuando yo sepa, comunicaré lo que tenga que comunicar. La verdad, la verdad, se me complica salir de Monterrey. Me encanta, me fascina, tengo la suerte de que la gente me quiera. Soy muy casero”, explicó.

El artillero francés anotó 219 goles con los Tigres, club en el que militó 11 años y ganó cinco títulos de Liga MX, por lo que es una auténtica figura no sólo del equipo felino, sino de la Liga MX.

El francés reveló que Los Ángeles Galaxy lo buscó una vez que llegó a México, pero un exdirectivo de Tigres frenó su salida y no pudo irse.

“La única vez que vinieron a buscarme con mucho dinero fue Los Ángeles Galaxy, estaba con Miguel Ángel Garza, dijeron ‘¿Qué quiere André y ustedes?’, entonces, ahí hicieron una oferta y Miguel dijo ‘me puedes dar lo que quieras, pero no (se va)’”.

También tuvo ofertas de la Liga de China y Boca Juniors, pero ahora, Gignac busca un equipo cercano a Monterrey para darle fin a su carrera llena de éxitos en México.