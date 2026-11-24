Pumas Pumas ya piensa en el próximo torneo con un cuadro renovado. (Mexsport)

Los Pumas tuvieron una temporada para el olvido, por lo que el cuadro Universitario ya piensa en el siguiente torneo a través de una reestructuración y ya tendrían en la mira a su primera baja.

¿Quién es el jugador que sería la primera baja de Pumas?

De esta forma, el jugador argentino Luciano Herrera será la primera baja de Universidad, de acuerdo con el Diario RÉCORD, por lo que tuvo un paso irregular y nunca pudo adaptarse al futbol mexicano.

El futbolista llegó esta temporada, pero no se adaptó al cuadro del Pedregal, por lo que su salida es inminente y los Universitarios ya buscan un mercado que sea adecuado para el jugador.

¿Por qué Luciano Herrera saldría de Pumas?

​Luciano Herrera se desempeña como extremo izquierdo, llegó a Pumas en julio de 2026 procedente de Newell’s Old Boys de Argentina, en calidad de préstamo por un año y se supondría que se quedaría un torneo más, pero no rindió como se esperaba.

Ante el bajo rendimiento de Herrera, Pumas no hará la opción de compra, por lo que restan seis meses de contrato y ahora tendrán que ponerlo a préstamo hasta que se acabe el contrato.

Luego del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, Herrera registró una participación discreta, ya que tuvo 12 partidos, marcó 1 gol y dio 1 asistencia, pero su participación fue casi nula en el campo.

Además, nunca tuvo presencia con la afición de Pumas, por lo que el equipo ya habría decidido en dar salida a este elemento con miras en el próximo torneo.