Discordia en la familia Cruz: el padre del Pitbull se dirige a la WBC en busca de un acuerdo económico con su hijo

Isaac Cruz Sr. El padre del boxeador mexicano, Pitbull Cruz, acudió al Martes de Café del WBC para pedirle ayuda al presidente de la organización. (Martes de Café WBC)

La relación entre el campeón interino de peso superligero del WBC, Isaac “Pitbull” Cruz, y su padre, Isaac Cruz Sr., atraviesa un conflicto profesional, luego de que el pugilista mexicano decidiera cambiar de entrenador e incorporarse al equipo de Eddy Reynoso, preparador de Saúl “Canelo” Álvarez.

Tras permanecer 17 años como entrenador y representante de su hijo, Cruz Sr. acudió el pasado 6 de octubre al tradicional Martes de Café del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), donde solicitó la intervención de Mauricio Sulaimán, presidente del organismo, para buscar una compensación económica por el trabajo realizado durante la carrera del pugilista.

El padre del boxeador considera que su salida del equipo representa un despido injustificado, por lo que pretende llegar a un acuerdo económico con su hijo.

¿Por qué se separaron Isaac “Pitbull” Cruz y su padre?

La separación profesional ocurrió después de que el “Pitbull” decidiera dar un nuevo rumbo a su carrera y comenzar a trabajar con Eddy Reynoso y el Canelo Team, poniendo fin a una relación deportiva de casi dos décadas con su padre, quien estuvo involucrado tanto en su preparación física como en la gestión de su trayectoria.

Durante su intervención ante el CMB en el Martes de Café, Isaac Cruz Sr. manifestó su inconformidad por haber quedado fuera del equipo y aseguró que su trabajo fue fundamental para que su hijo alcanzara el reconocimiento internacional dentro del boxeo profesional.

El padre del boxeador, a su vez, planteó recibir hasta el 10% de las bolsas económicas que su hijo obtenga en sus próximos combates, como una forma de compensación por los 17 años dedicados a su formación y desarrollo profesional.

Incluso explicó que anteriormente administraba hasta el 30% de las ganancias correspondientes a la representación del pugilista, aunque dicho porcentaje era distribuido entre los distintos integrantes del equipo de trabajo.

“Cuando menos que él me diera un 10% de cada pelea estaría perfecto”, declaró Cruz Sr.

Para dimensionar la petición, en su más reciente enfrentamiento contra Néstor Bravo, celebrado el 19 de septiembre de 2026, el “Pitbull” tuvo una bolsa contractual reportada de 600 mil dólares, por lo que el porcentaje solicitado por su padre representaría aproximadamente 60 mil dólares por una pelea con esos ingresos.

¿Qué respondió Mauricio Sulaimán ante el conflicto de la familia Cruz?

Ante la solicitud del padre del boxeador, Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, manifestó su disposición para intervenir como mediador y buscar un acercamiento entre ambas partes, con el objetivo de encontrar una posible solución al conflicto.

El dirigente consideró que la situación debe analizarse tanto desde el ámbito legal como desde el familiar, debido a que la separación involucra una relación profesional de varios años, pero también el vínculo personal entre padre e hijo.

Mientras tanto, Isaac “Pitbull” Cruz no ha emitido una postura pública específica sobre la compensación solicitada por su padre. El campeón continúa su trayectoria bajo la preparación de Eddy Reynoso.

Discordia en familias boxísticas: otros casos dentro del deporte

El conflicto entre Isaac “Pitbull” Cruz y su padre no es el primero que ocurre dentro del boxeo profesional, pues a lo largo de la historia han existido distintas disputas entre pugilistas y familiares que también desempeñaban funciones como entrenadores, representantes o promotores de sus carreras:

Roy Jones Jr. y su padre

Uno de los casos más conocidos es el de Roy Jones Jr. y su padre, Roy Jones Sr., quien fue su entrenador durante sus primeros años. Su relación profesional estuvo marcada por diferencias relacionadas con los métodos de entrenamiento y el control que ejercía sobre la carrera de su hijo, situación que provocó que el excampeón mundial decidiera separarse de él y buscar un nuevo rumbo deportivo.

Floyd Mayweather Jr y Sr en conflicto

Otro ejemplo es el de Floyd Mayweather Jr. y Floyd Mayweather Sr., quienes protagonizaron desacuerdos personales y profesionales durante varios años. Las tensiones provocaron distintas separaciones entre ambos, mientras que Roger Mayweather, tío del boxeador, asumió un papel fundamental en su preparación. Sin embargo, padre e hijo terminaron reconciliándose y volvieron a trabajar juntos durante la última etapa de la carrera del estadounidense.

Los Mosley, Jack y Shane en disputa

También destaca la relación entre Shane Mosley y su padre, Jack Mosley, quien participó como entrenador en buena parte de su trayectoria. A pesar de los éxitos conseguidos, ambos atravesaron diferencias profesionales que derivaron en cambios dentro del equipo de preparación del excampeón mundial, aunque posteriormente volvieron a colaborar.

Danny García y Ángel García

La relación entre el excampeón mundial y su padre ha estado marcada por diferencias respecto al futuro deportivo del pugilista. Después de que Danny perdiera su invicto frente a Keith Thurman en 2017, Ángel García manifestó públicamente que prefería ver retirarse a su hijo, mientras que el boxeador buscaba una revancha. Sin embargo, ambos continuaron trabajando juntos, por lo que sus desacuerdos no provocaron una ruptura profesional.

Ryan y Henry García, separaciones del King Ry

El padre de “King Ry” ha participado como entrenador y asesor durante distintas etapas de su carrera, aunque el boxeador también ha buscado trabajar con preparadores como Eddy Reynoso, Joe Goossen y Derrick James. Estos cambios reflejan las decisiones que Ryan ha tomado para desarrollar su trayectoria fuera de la dirección exclusiva de su padre. No obstante, ambos han mantenido una relación profesional y volvieron a colaborar en su preparación para el combate contra Rolando “Rolly” Romero en mayo de 2025.

Los Teófimo López en constante discusión

Uno de los casos más polémicos ha sido el del excampeón mundial y su padre, quien también es su entrenador. Su relación ha estado marcada por diferencias familiares y deportivas, particularmente después de las derrotas del pugilista. En 2026, ambos protagonizaron una discusión durante el podcast Mr. Verzace, donde analizaron la derrota de Teófimo frente a Shakur Stevenson. Durante la conversación, el boxeador cuestionó las instrucciones que recibió desde su esquina, mientras que su padre reconoció parte de la responsabilidad por el resultado. Pese a sus desacuerdos, ambos han mantenido su relación profesional.