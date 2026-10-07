Rafael Villagómez, con la mira de correr en casa

La llegada del Campeonato FIA de Fórmula 2 a México en 2027 abre una posibilidad muy especial para Rafael Villagómez: competir por primera vez en la categoría ante su público. Se trata de un nuevo capítulo en la trayectoria de Rafael en la Fórmula 2, la antesala de la Fórmula 1 y el último escalón de la pirámide internacional de monoplazas de la FIA.

Y esta vez con un ingrediente diferente: una carrera en México.

Piloto mexicano

La llegada de la Fórmula 2 al país como parte de la programación del Gran Premio de Fórmula 1 de la Ciudad de México, abriría la puerta para que Villagómez dispute una carrera en casa, frente a la afición mexicana en uno de los fines de semana de automovilismo más importantes del año.

Esta posibilidad llega después de dos temporadas en las que el piloto nacido en León, Guanajuato, ha consolidado su progresión dentro de una de las categorías más competitivas del automovilismo internacional.

En 2025, Villagómez dio un importante paso adelante, consiguiendo dos podios, en Barcelona y Qatar, además de sumar varios resultados dentro del top 10 a lo largo de la temporada.

Rafael, miembro de Escudería Telmex. ha vuelto a demostrar su progresión en 2026, con tres podios en un periodo de cuatro carreras durante el verano europeo, entre ellos un segundo lugar en la carrera feature de Silverstone, después de haber sido tercero en la carrera sprint. De hecho, ha sido uno de muy pocos pilotos que han conseguido subir al podio en las dos carreras de un mismo fin de semana.

Los resultados reflejan tanto su evolución como piloto como el trabajo desarrollado junto a Van Amersfoort Racing, equipo con el que mantiene una relación en diferentes categorías desde hace ya seis temporadas.

La continuidad con Van Amersfoort Racing sería una de las claves de una próxima campaña en la que, con un coche actuaizado para toda la parrilla de la Fórmula 2, podría capitalizar esa experiencia y la velocidad demostradas en busca de resultados cada vez más consistentes.

“Correr en México en la Fórmula 2 sería uno de los mejores momentos de mi carrera y es algo con el que he soñando durante mucho tiempo. Poder correr frente a los aficionados mexicanos, mi familia y mucha de la gente que me ha acompañado durante tantos años haría que esa temporada fuera muy especial”, señala Rafael Villagómez, “la afición mexicana vive el automovilismo de una manera increíble. Si se da la oportunidad, quiero llegar a México peleando al frente y darles algo que celebrar. Yo puedo correr en cualquier pista del mundo, pero cuando corro como mexicano, México corre conmigo”.

“La Fórmula 2 no es una sala de espera: nadie te regala nada y tienes que demostrar que estás listo para el siguiente nivel. Las últimas dos temporadas nos han acercado a la pelea de adelante y hemos demostrado que podemos luchar por podios, pero queremos más. Conozco muy bien al equipo y esa continuidad nos daría una base muy sólida de cara a 2027″, finalizó.